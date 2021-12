Dan Negru, dezvăluire despre interviul cu Florin Piersic: A fost fără câștiguri materiale. Lipsa banului nu e un obstacol

Dan Negru a vorbit despre interviul pe care l-a realizat alături de Florin Piersic. Marele actor i-a mărturisit lui Dan Negru mai multe secrete din viața personală. Interviul, în care a vorbit și despre cei doi fii ai săi, dar și despre poreclele pe care le-a primit de-a lungul vieții, a fost difuzat în seara de Ajun.

„Mulțumesc pentru Seara de Ajun. Audiențele au arătat că am fost mulți, din nou, oriunde am fi... Am uitat totuși să vă spun ceva important: interviurile, inclusiv cel din seara de Ajun, sunt făcute FARĂ CÂȘTIGURI materiale. Florin Piersic a acceptat invitația pro-bono, din simpla bucurie a întâlnirii cu voi. Nici eu, nici Florin nu am câștigat niciun leu de pe urma acestor producții difuzate la tv. Pentru mine a fost o onoare reîntâlnirea cu Florin si pentru el a fost o bucurie reîntâlnirea cu voi. Astea au fost singurele câștiguri!

Televiziunile au primit aceste productii GRATUIT și le mulțumesc public că au acceptat să le difuzeze. Lipsa banului nu e un obstacol. Lipsa ideilor, DA! Florin, mulțumesc pentru idei”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru a reușit să scoată la lumină poveștile fascinante ale marelui actor, neștiute până acum. Au fost istorisiri din călătoriile lui Piersic în Cuba, Franța, Israel, Rusia, Statele Unite sau Cuba. Așa cum ne-a obișnuit, fiecare dintre acestea au fost însoțite de aventuri care au stârnit hohote de râs. De la cum l-a lăsat gol-pușcă pe Alexandru Lulescu pe scenă, în fața a sute de spectatori și până la primul sărut cu o actriță pe care doar o cunoscuse cu câteva minute în urmă, sub "jurizarea" maestrului Jean Constantin.

Florin Piersic a vorbit în interviul acordat lui Dan Negru și despre cei doi fii, Florin Jr. și Dani, și despre ce înseamnă fiecare dintre ei pentru el. Împreună cu Dan Negru, Piersic a făcut și o listă a poreclelor primite de-a lungul timpului și a oferit explicații pentru fiecare dintre ele și contextul în care a apărut.

În interviul de Ajun, Piersic a vorbit și despre colegi de breaslă, actori al căror nume a fost pe buzele tuturor, dar văzuți de data aceasta de omul care le-a fost prieten o viață întreagă și care le-a cunoscut toate secretele: de la istorisiri despre Radu Beligan sau Ion Popescu-Gopo până la povești de dragoste cu final încâlcit.

Interviul a fost realizat în Dubai, cu o echipa de filmare locală, iar dialogurile dintre Florin Piersic și cameramani sunt de-a dreptul spumoase, garantate să aducă un zâmbet în plus în noaptea de dinaintea Crăciunului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News