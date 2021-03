„M-am vaccinat și m-am simțit bine. Nici nu am resimțit ceva după vaccinare. Pentru vârsta pe care o am, mă simt bine”, a zis, la Realitatea Plus, Ion Iliescu.

El a mai precizat că urmăreşte ce se întâmplă în PSD.

„Nu sunt prezent în activitatea conducerii de partid. De la distanță urmăresc. Doar ce se scrie în presă, nu am o relație nemijlocită cu conducerea actuală și nu vreau să fac aprecieri”, a spus Ion Iliescu.