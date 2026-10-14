Cum arată marea victorie și răzbunare a Ucrainei. Și ce s-ar întâmpla dacă de mâine Vladimir Putin n-ar mai fi președintele Rusiei

Vladimir Putin / agerpres

Ce s-ar întâmpla dacă, de mâine, n-ar mai fi președinte Vladimir Putin?

Iulian Fota crede că Ucraina are șanse să se consolideze ca țară europeană, în timp ce perspectiva unei schimbări a orientării Rusiei rămâne îndepărtată. El avertizează că plecarea lui Vladimir Putin de la putere ar putea fi urmată de apariția unui regim și mai autoritar și mai ostil Occidentului.

Iulian Fota a pus în contrast perspectivele celor două state. Pentru Ucraina, el vede posibilitatea unui parcurs european care să aducă, în timp, o creștere a nivelului de trai. În cazul Rusiei, evaluarea sa este pesimistă, invocând mentalitatea, istoria și absența unei elite pro-europene capabile să susțină o asemenea direcție.

Iulian Fota nu consideră că încheierea perioadei Putin ar aduce automat o apropiere a Rusiei de Occident. El se teme că succesorul actualului lider ar putea accentua caracterul autoritar al regimului și orientarea anti-occidentală.

Prosperitatea, „marea victorie” a Ucrainei

În privința Ucrainei, Iulian Fota a descris un scenariu în care succesul țării s-ar măsura atât prin supraviețuirea statului, cât și prin îmbunătățirea vieții cetățenilor. El consideră că atingerea unui nivel de trai mult superior celui de la Moscova ar reprezenta, pentru ucraineni, o formă de „răzbunare”.

„Ucraina are șanse să devină o țară europeană, ceea ce Rusia, după părerea mea, n-are. N-are mentalitatea, n-are istoria care să o ajute. Nu are elita pro-europeană. Acum, majoritatea a fugit, e prin Occident.

Deci, la Rusia nu văd nicio speranță în privința asta și de-aia mă tem că după Putin vine unul mai rău. Și o Rusie post-Putin va fi una și mai autoritară și mai anti-occidentală. Dar Ucraina are șansa să devină o țară europeană, ca noi toți. Și aia va fi marea lor victorie și răzbunare, dacă vreți: Când, peste 10-15 ani, nivelul de trai în Ucraina va fi de trei ori mai mare decât la Moscova, cum se întâmplă deja în țările noastre, care au aderat la UE. Aia va fi răzbunarea lor. Plus supraviețuirea statului”, a zis Iulian Fota la podcastul „Obiectiv EuroAtlantic” de la DefenseRomania, realizat de jurnalistul Tudor Curtifan.

Iulian Fota avertizează că vulnerabilitățile interne ale României amplifică amenințările la adresa securității naționale. Fostul consilier prezidențial a explicat de ce a pus această temă în centrul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pe care a pregătit-o în 2010, în administrația lui Traian Băsescu. Strategia din 2010 a urmărit să clarifice conceptele folosite în domeniul securității naționale și să acorde o importanță mai mare vulnerabilităților. Detalii aici.