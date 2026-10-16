Cum a reuşit un operator de plajă să ia toate avizele în 5 zile, deşi trebuia demolat? Situație bizară cu turismul românesc

Diana Buzoianu (USR), ministru interimar al Mediului. Sursa foto: Agerpres

Ce se întâmplă pe litoralul românesc? Diana Buzoianu şi-a făcut bilanţul ca ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, funcţie pe care o ocupă de 1 an şi 4 luni.

Vara trecută, ministrul Diana Buzoianu a mers personal pe litoral pentru a face controale şi a dispus demolarea mai multor beachbar-uri. Printre cele ţintite s-a aflat şi cel de la Fratelli. Diana Buzoianu a anunţat că beach bar-ul trebuie demolat chiar la controlul pe care l-a făcut acolo, pe 17 iulie 2026. Cu o lună înainte, pe 18 iunie 2026, ABADL (Administraţia Bazinală a Apelor Române - Dobrogea Litoral) făcuse un proces verbal privind amenajările respective, în care susţinea că lipseşte acordul de mediu.

Este sau nu abuz în serviciu? Cum a reuşit un operator să obţină avizele în 5 zile?

Cu toate astea, la doar 5 zile după vizita Dianei Buzoianu, Primăria a emis autorizaţie pentru amenajarea plajei Fratelli şi a beach bar-ului. Cum a reuşit operatorul să ia în 5 zile toate autorizaţiile şi avizele, fără intervenţie politică? Ba mai mult, pe 8 septembrie, Tribunalul Constanţa a respins cererea operatorului Fratelli de suspendare a procesului verbal emis de ABADL. Şi, în timp ce acest operator şi-a continuat activitatea, alţii chiar au trebuit să demoleze.

Am întrebat-o, astfel, pe Diana Buzoianu, dacă acesta poate fi considerat un abuz în serviciu. Iată ce a răspuns:

"Nu ştiu ce aviz au emis primăriile de acolo şi ce-şi imaginează ei că pot acoperi. Sper că nu-şi imaginează că pot acoperi foarte multe lucruri cu hârtiile emise de ei pentru că, în cazul de faţă, lipseau autorizaţia şi un aviz dat de Apele Române. Indiferent despre ce aviz ar fi vorba că a dat primăria în 5 zile, nu are valoare pentru a acoperi lipsa unui aviz dat de Apele Române. Inspectorii ABADL exact acele avize le-au urmărit. În instanţă s-a cerut suspendarea proceselor verbale, iar termenul a fost fixat după finalizarea sezonului estival.

Nu cred că există cineva care a cerut mai ferm să fie aplicată legislația pe plajele din România și eu sunt convinsă că vor fi aplicate toate sancțiunile. Sigur, cu mențiunea că, dacă este să ne uităm istoric la ce s-a întâmplat cu Apele Române în zona Dobrogea-Litoral, nu în fiecare an s-au aplicat sancțiuni și nu în fiecare an au fost dărâmate construcțiile ilegale. Nu în fiecare an au fost încheiate procesele verbale, date amenzi și desființate contractele. Aceste lucruri s-au putut întâmpla în anul în care am fost noi la Ministerul Mediului, pentru că noi nu am avut niciodată niciun fel de presiune să fie protejați oamenii care nu au respectat legislația. Am cerut simplu: aplicați legislația în picioare, sancțiunile care sunt în picioare, toate prevederile legale", a declarat Diana Buzoianu. .

Situaţia de la plaja Rex, necunoscută ministrei?

Am vrut să aflăm şi ce se întâmplă cu sectorul de plajă din dreptul hotelului Rex, din staţiunea Mamaia. Acolo, ABADL a închiriat plaja unui operator fără să asigure utilităţi şi nici cale de acces. Ba mai mult, cei de la ABADL întârzie nepermis de mult elaborarea documentelor necesare, însă încasează chirie din partea operatorului pentru sectorul de plajă. De ce nu s-au luat măsuri?

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, dă însă de înţeles că nu cunoaşte detaliile acestui caz.

"Ce ştiu este că legea spune foarte clar că accesul la utilităţi trebuie să îl tragă primăria în zona respectivă, apoi să le ducă până la o zonă de acces de unde operatorul să se poată conecta. O să ne uităm pe cazul punctual şi vom reveni cu un răspuns mai exact", a declarat Diana Buzoianu.