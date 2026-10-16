Criza politică și incertitudinea lovesc Sănătatea. Ce se întâmplă cu medicamentele. Val Vâlcu: Micile farmacii se închid. Spitalele au intrat pe stocurile de rezervă

FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @jcomp

Jurnalistul Val Vâlcu a atras atenția asupra riscurilor generate de criza politică și bugetară, de la întârzierile la plata furnizorilor de medicamente până la indexarea pensiilor sau plata salariilor bugetarilor.

Criza politică și incertitudinile privind bugetul pun presiune asupra finanțării unor cheltuieli esențiale ale statului, de la indexarea pensiilor și plata salariilor din sectorul public până la achitarea datoriilor către furnizorii de diverse servicii și medicamente.

În condițiile în care rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027 depind de instalarea guvernului Niculescu după căderea lui Ilie Bolojan, rămân întrebări privind resursele și capacitatea statului de a-și onora obligațiile. Jurnalistul Val Vâlcu a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Cristina Șincai.

"Poate fi declanșată operațiunea de infringement"

"Sunt multe probleme. Ar trebui să fim precauți cu indexarea pensiilor, nu că nu ar fi un lucru important de făcut, ci pentru că nu știm ce a lăsat guvernul Bolojan în urmă. Acum hai să ne gândim. E ușor să tai deficitul, de exemplu, fără să mai plătești facturile. S-au adunat datorii către firmele care au construit drumuri, infrastructură și așa mai departe. În Sănătate nu sunt plătite firmele distribuitoare de medicamente de mai mult de 120 de zile, ori legea permite doar 60 de zile. Există o excepție, după 60 de zile în orice clinică poate fi declanșată operațiunea de infringement. Lucrul acesta s-a întâmplat.

În momentul de față, când vorbim, există o farmacie în zonă, iar eu am asistat la o discuție. Era o persoană care a cerut un medicament oncologic, iar farmacista a deschis sertarul și a arătat că mai avea doar două cutii din alte concentrații. Au dispărut pur și simplu. Ce se întâmplă cu medicamentele? A căzut leul, iar distanța dintre prețul la care au fost înregistrate medicamentele și ce se întâmplă acum este de 8%. Îl iei de aici, îl duci în Germania și ai luat 8%. E o afacere foarte bună. S-au pustiit farmaciile. Dincolo de blocajul acela financiar, micile farmacii se închid. Spitalele au intrat și ele pe stocurile de rezervă. De la data de 15 nu știm cum vor fi plătiți bugetarii. Acum, sigur, PNL și USR și-au făcut un scop în viață din a denigra bugetarii. Au devenit cumva dușmanul numărul 1. Totuși, ei uită că sunt și profesori, medici, polițiști, servicii publice și altele. Din ce să-i plătești dacă nu faci ceva", a explicat Val Vâlcu.