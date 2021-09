Cristina Cioran, VIDEO cu fetița născută prematur: Acasă, în sfârșit! Nu ne putem lua ochii de la ea

Cristina Cioran este în al nouălea cer. Vedeta a făcut anunțul despre Ema, micuța pe care a născut-o prematur.

Aceasta a publicat un video cu micuța și a spus că a ajuns acasă: "Acasă, în sfârșit! Ema fericită, mami si tati leșinați! Vă mulțumim pentru susținere și încurajări! Vă pupăm!", a scris vedeta pe Instagram.

"Sunt foarte fericită. Nu ne putem lua ochii de la ea. Sunt foarte emoționată, și eu, și Alex, și mama care e aici, lângă noi. Am trăit sentimente contradictorii, a fost foarte ciudat. Acum este liniște și pace. (…) A fost greu să o văd o dată pe săptămână, dar până la urmă sănătatea ei și starea ei erau cele mai importante. Așa că am trecut fără egoism peste asta. Am tot felul de stări și sentimente, sper să nu se agraveze. Acum, că a venit fetița, să fie totul mai ușor și mai liniștit", a povestit Cristina Cioran la Antena Stars.

Cristina Cioran, însărcinată la 43 de ani: Ne-am dorit foarte mult

Cristina Cioran este în culmea fericirii de când a aflat că este însărcinată. Totuși, actrița în vârstă de 43 de ani, se confruntă și cu probleme cauzate de sarcină. Ea le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că în ultima perioadă este foarte emotivă și că are niște stări ciudate, scrie perfecte.ro.

“Sunt foarte bine, bebelușul se dezvoltă normal, sunt doar... am niște stări din astea dubioase, hormonii cred că sunt de vină. Îmi vine să plâng din orice, orice văd, un animal pe stradă, un bătrân sau orice.”, a spus actrița pe InstaStory.

Actrița se află la prima ei sarcină și nu a dezvăluit încă sexul bebelușului său. Ea a povestit recent că își dorea de foarte mult timp să aibă un copil. Ea ar urma să nască în luna septembrie.

Cristina Cioran a născut prematur. Mesaj disperat după naștere, de pe patul de spital

Cristina Cioran a născut prematur pe 19 iulie și a transmis un mesaj disperat pe rețelele de socializare.

Vedeta trebuia să nască în luna septembrie, însă micuța Ema, așa cum a numit-o, a ales să vină mai devreme pe lume.

Ceea ce trebuia să fie un moment de bucurie maximă pentru Cristina Cioran și iubitul ei, s-a transformat într-un moment de panică. Vedeta este foarte speriată și se roagă pentru ca fiica ei să fie bine.

"Hai că mi-am mai revenit. Vreau să vă spun că eram mai devreme într-o stare deplorabilă, speriată și îngrozită. Bebelușa e bine, respiră singurică, ceea ce e super. Abia aștept să o văd.

Nu mă așteptam la tot ce mi se întâmplă și adevărul e că ultimul an din viața mea e foarte neașteptat", a spus Cristina Cioran pe rețelele de socializare, în urmă cu puțin timp.

"Rugați-vă pentru fetița mea!"

Imediat după naștere, Cristina Cioran a postat un mesaj pe contul de Instagram în care, cu ochii în lacrimi, în care îi ruga pe toți cei care o urmăresc să se roage pentru fiica ei.

"Sunt puternică, și fetița mea este puternică. A venit mai devreme, însă. Rugați-vă pentru mine și pentru ea. Mai mult pentru ea!", este mesajul transmis de Cristina Cioran.