Crede Nicușor Dan că vom avea Guvernul Niculescu?! Răspunsul președintelui

Președintele Nicușor Dan; Sursa foto: Agerpres

Din articol Patru priorităţi cu care merge la negocierile din Consiliul European

Președintele Nicușor Dan spune că negocierile pentru formarea noului guvern avansează și se declară încrezător că Parlamentul va vota Guvernul Niculescu.

Întrebat dacă în discuția cu Ilie Bolojan a discutat și despre situația politică și dacă are încredere că de săptămâna viitoare vom avea un guvern cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a răspuns că întâlnirea cu Ilie Bolojan a fost cordială și relaxată, iar subiectele au fost abordate, dar fără negocieri.

El crede că demersurile partidelor sunt serioase și că există premise pentru că Parlamentul să voteze Guvernul Niculescu.

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„Cu domnul Bolojan a fost o întâlnire la ora 23:00, absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate.

Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. E prima oară când vorbim de acorduri politice cu prim-ministrul desemnat și eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern”, a spus Nicușor Dan.

Premierul desemnat Luca Niculescu depune joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista Cabinetului în Parlament.

Patru priorităţi cu care merge la negocierile din Consiliul European

Preşedintele Nicuşor Dan a condus, alături de premierul italian Giorgia Meloni, o şedinţă a grupului "Prietenii Coeziunii" înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Acesta a prezentat cele patru obiective prioritare ale grupului "Prietenii Coeziunii", pe care statele membre le vor susține în cadrul negocierilor din Consiliul European.

"Împreună cu Giorgia Meloni am strâns laolaltă şefii de stat şi guvern din grupul "Prietenii Coeziunii" înaintea Consiliului European. Vom rămâne uniţi pe parcursul negocierilor pentru următorul buget multianual şi ne vom axa pe patru priorităţi:

1. Suficiente resurse pentru a putea răspunde la priorităţile noastre comune.

2. Menţinerea coeziunii şi a politicilor pe agricultură, atât în ceea ce priveşte regulile de finanţare, cât şi a celor de implementare.

3. Contribuţii corecte aduse de către statele membre.

4. Fără reduceri.

Împreună, vom continua să lucrăm pentru a ne asigura că aceste priorităţi sunt reflectate în acordul final", a scris Nicuşor Dan pe X