'Am avut o discuţie cu domnul ministru Daea, miercuri în şedinţa de Guvern, şi, după ce am analizat, am luat decizia ca începând de săptămâna viitoare să înfiinţăm un comitet interministerial care se va ocupa de tot ceea ce înseamnă efectele şi impactul în agricultură al schimbărilor climatice şi, aşa cum am scos în evidenţă, efectele pe care le produce seceta pedologică', a declarat premierul, vineri, la începutul şedinţei de Guvern.

Comitetul interministerial: Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Ministerul Antreprenoriatului

'În felul acesta dorim ca, pe de o parte, să identificăm măsurile pe care putem să le luăm, atât din fonduri guvernamentale de la bugetul de stat, cât şi din fonduri europene, pentru dezvoltarea sistemelor de irigaţii, pentru sprijinul fermierilor care sunt afectaţi de efectele secetei şi dezvoltarea capacităţilor de producţie în industria agroalimentară, aşa cum am discutat, astfel încât să putem să dezvoltăm capacităţi de producţie care să asigure valoare adăugată mai mare', a afirmat premierul.

Noile modificări ale Codului fiscal, pe agenda ședinței de Guvern de vineri

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de vineri, prin ordonanţă, o serie de modificări la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în privinţa impozitului pe profit se propune extinderea facilităţii privind scutirea de impozit a profitului investit şi pentru investiţiile în active utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de a dezvolta noi capacităţi de producţie, şi de a le moderniza pe cele existente.

Totodată, se propune majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum şi pentru cele distribuite/plătite nerezidenţilor. De asemenea, prin acelaşi proiect se are în vedere aplicarea opţională a sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Modificările sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Potrivit documentului, modificările sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor promovate prin proiectul de ordonanţă sunt: aplicarea opţională a sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor prin reducerea plafonului veniturilor obţinute în anul precedent, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro;

pentru anul fiscal 2023, veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 500.000 euro, echivalentul în lei, precum şi celelalte elemente care constituie baza impozabilă, sunt cele înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile la 31 decembrie 2022.

Ministerul Finanţelor propune şi abrogarea impozitului specific unor activităţi începând cu 1 ianuarie 2023, faţă de luna august a acestui an cum era în prima propunere de proiect.

Ce se întâmplă cu jocurile de noroc

În cazul veniturilor obţinute din jocuri de noroc, se propune menţinerea modalităţii de determinare a impozitului pe venit prin aplicarea unui barem de impunere cu tranşe de venit asupra fiecărui venit brut, cu cote de impunere cuprinse între 10% şi 40%.

Totodată, baremul de impunere propus cuprinde şi modificarea tranşelor de venit. În cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri se propune modificarea plafonului neimpozabil la nivelul a 600 lei, inclusiv, pentru fiecare venit brut primit de contribuabil.

Cât priveşte impozitul pe venit şi contribuţii sociale obligatorii se propune, între altele, modificarea plafonului până la care se acordă facilităţile fiscale în domeniul construcţiilor, sectorul agricol şi în industria alimentară, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale.

O altă propunere vizează modificarea plafonului până la care contribuabilii determină venitul net anual pe bază de norme de venit, respectiv de la 100.000 euro la 25.000 euro. Modificarea are în vedere contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective.

