Ciucă, la inaugurarea Sălii Polivalente din Oradea: Putem să vorbim despre un model de bună practică

'Putem să vorbim despre un model de bună practică, de colaborare între Guvernul României şi autorităţile locale. Este foarte clar pentru noi că în toată această perioadă, cu toate problemele care au fost, cu toate schimbările care au fost, proiectul şi-a văzut de drumul lui şi iată că astăzi putem să-l vedem finalizat', a spus premierul, la inaugurarea obiectivului.

Nicolae Ciucă a adăugat că Sala Polivalentă 'va permite desfăşurarea evenimentelor sportive şi culturale atât la nivel naţional, cât şi internaţional'.

'Este important să subliniem că la nivelul Guvernului dorim foarte mult ca toate aceste activităţi pe care noi le-am trecut în Programul de guvernare să continue. (...) Urmează ca anul aceasta să fie inaugurate alte două săli de sport, la Piteşti şi Bistriţa, iar altele sunt în construcţie. În afară de acestea, ne dorim foarte mult să vedem finalizate şi alte obiective, cum ar fi şcoli, spitale, şi lucrăm foarte mult la nivelul Guvernului împreună cu autorităţile locale pentru ca acestea să intre într-un ritm constant şi să fie finalizate', a declarat premierul.

Valoarea lucrărilor se ridică la 25 de milioane de euro, din care 20 de milioane au fost bani de la Guvernul României, iar cinci milioane de la autorităţile locale. Premierul se află în vizită de lucru în Bihor, având în program şi participarea la festivităţile dedicate zilei de 20 aprilie 1919, vizite la obiective din judeţ şi întâlniri cu autorităţi locale.

Citește și - Becali anunţă că merge în biroul lui Nicolae Ciucă! Totul pentru a duce FCSB în Ghencea

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca FCSB să joace meciul din ultima etapă, cu CFR Cluj, în Ghencea, dat fiind faptul că s-ar putea juca cu titlul pe masă.

"Să vedem dacă e nevoie să îl jucăm acolo, dacă e decisiv. După meciul cu Craiova, dacă suntem încă în cărți, o să merg personal și la ministrul de armată, pe care l-am cunoscut la nunta Corinei Crețu și mi s-a părut un om înțelept, am văzut că are înțelepciune, nu a fost traseist politic, mi se pare un om intelectual.

Nu știu acum cât de mare bărbăție are. E apropiat de CFR, dar ce importanță are? Credeți că are importanță unde se joacă în ceea ce privește rezultatul?

A cerut galeria, de aceea mă duc la ministru. Suporterii au cerut și eu măcar atâta lucru să fac. Mai mult pentru suporteri fac și pentru toată țara românească, care e stelistă", a spus Gigi Becali la Digi Sport Special. Vezi articolul aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News