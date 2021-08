Cîțu, nervos că a fost întrebat dacă a consumat droguri: Să terminăm cu astfel de întrebări tâmpite

”Haideți să terminăm cu astfel de întrebări tâmpite, sincer” a spus Florin Cîțu, solicitat să clarifice dacă a consumat sau nu droguri.

Vezi răspunsul de la minutul 7.30:

Nu e prima oară când premierul este întrebat acest lucru. În nicio situație, el nu a clarificat situația.

În 16 august, la aceeași întrebare, el a evitat să răspundă

Într-o declarație de presă, Florin Cîțu a fost întrebat direct despre consumul de droguri. El nu a răspuns, evitând întrebarea.

”Legat de dosarele dvs., au rămas câteva întrebări, dacă ne puteți spune de unde ați luat împrumutul. De asemenea, în spațiul public se vorbește despre un consum de droguri. Ați consumat vreodată droguri?” a fost întrebat Florin Cîțu.

Premierul a răspuns: ”Despre... sâmbătă ați... și după aceea trebuie să plecăm... ați sau a fost prezentat în spațiul public un dosar în Statele Unite. M-am informat și eu, este o decizie de respingere a unei sentințe civile, despre care nu am fost informat niciodată, s-a întâmplat în 2009, eram foarte ușor de găsit pentru oricine dorea să mă găsească în 2009. Dar realitatea juridică e că dosarul a fost respins de instanța SUA, eu am încredere în justiția din SUA”.

Controversa, în contextul sentinței din SUA

Întrebarea vine în contextul în care justiția din SUA nu face diferența între conducerea unui autovehicul sub conducerea alcoolului și conducerea sub influența drogurilor, fiind puse la egalitate în justiție, iar în sentințele judecătorești scrie ”sub influența alcoolului sau a drogurilor”. În aceste condiții, dar și-n condițiile sentinței primite de Florin Cîțu în SUA, în 2001, se ridică justificat întrebarea mai sus adresată. Deși în spațiul public a apărut informația că premierul ar fi fost sub influența alcoolului (1,61 la mie), a doua variantă se pare că nu este din start exclusă nici de premier, care nu răspunde nici da, nici nu la această întrebare de care se pare că fuge constant.

