Cîțu, despre lupta cu PSD, în coaliția de guvernare: Vom ieși învingători la final- surse

"Am făcut ce a vrut PSD, premierul să nu fie președintele PNL! Cum credeați că se va termina? Atât timp cat ne vom lupta pentru principiile liberale in această coaliție vom ieși învingători în final.” spunea Florin Cîțu, în ședința PNL, conform unor surse DCNews.

"Acum o săptămână am cerut să începem negocierile cu PSD. Am intrat în impas. PSD a cerut ca premierul sa nu fie președintele PNL. Cum credeați că se va termina? Imediat au fost accelerate negocierile și acum avem un program de guvernare și o listă de miniștri! M-am luptat cu populismele și cu Ludovic Orban, și cu USR și mă voi lupta și cu PSD! Provocarea pentru noi este să ne păstrăm identitatea liberală. Atât timp cât ne vom lupta pentru principiile liberale în această coaliție, vom ieși învingători în final" a afirmat Florin Cîțu, în ședința PNL, arată sursele citate.

Cîțu, declarații după consultările de la Palatul Cotroceni

”Sunt două luni în care nu s-a găsit o majoritate, au fost încercate mai multe formule și am ajuns la acest compromis, de a face această coaliție de guvernare. Dacă nu o făceam acum această coaliție, alternativele erau mult mai dure pentru români. Este un moment important, am luat decizia, vreau să-i asigur pe români că nu este o coaliție necondiționată, voi monitoriza modul în care va funcționa și mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse sub semnul întrebării și că stabilitatea economică, financiară a României nu va fi pusă în pericol. Întotdeauna ne vom lupta pentru principiile liberale” a asigurat Florin Cîțu, președintele PNL, după consultările de la Palatul Cotroceni.

”Am avut o echipă de negociere, un președinte al echipei de negociere, a fost supusă la vot echipa de miniștri și a trecut cu majoritate” a mai spus Florin Cîțu, în urma criticilor din partid. Totuși, liderii ai PNL au absentat. Dacă ar fi fost prezenți și ar fi votat împotrivă, n-ar fi trecut echipa.

Florin Cîțu a mai afirmat că sigur, Finanțele sunt importante, dar și Ministerul Fondurilor Europene este un minister important, având în vedere PNRR-ul și reformele pe care le aduce: ”Reformele (n.r. stabilite în PNRR) nu vor putea fi modificate, nimeni nu le va modifica, este o garanție pentru români că se va aplica tot ce am promis”.

