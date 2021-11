STRUCTURA Guvernului CIUCĂ, anunțată de Radu Oprea: PSD ia 9 ministere/ Tensiuni în PNL! Turcan, către Cîțu: Nu mai sunt bani de pensii și alocații, i-ai luat ca să dai tu bine

UPDATE: Marcel Ciolacu, liderul PSD, a afirmat că decizia de astăzi este în interesul românilor.

UPDATE: USR nu merge la Cotroceni, la consultările cu Klaus Iohannis

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a anunţat că Biroul Naţional al partidului a decis ca reprezentanţii formaţiunii să nu participe la consultările de la Palatul Cotroceni convocate de preşedintele Klaus Iohannis, conform Agerpres.



Într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului, Dacian Cioloş i-a reproşat lui Iohannis că ”şi-a abandonat” rolul de mediator şi că s-ar fi poziţionat ”ca fiind chiar naşul acestei monstruoase coaliţii”.

UPDATE: Radu Oprea a anunțat structura Guvernului votată în ședința PSD.

Cum va arăta Guvernul Ciucă, împărțirea pe ministere:

Finanțele, Apărarea, Economia, Transporturile, Agricultura, Sănătatea, Munca, Cultura, Tineret și Familie și Secretariatul General al Guvernului merg la PSD.

Dezvoltarea, Mediul și Sportul rămân la UDMR.

Justiția, Internele, Externele, Fondurile Europene, Energia, Educația, Digitalizarea, IMM-urile și Turismul merg la PNL. DCNews a anunțat încă de duminică cine va conduce, din partea PNL, aceste ministere. Vezi AICI

UPDATE: Raluca Turcan i-ar fi cerut demisia din vârful PNL lui Florin Cîțu.

Raluca Turcan i-ar fi cerut demisia lui Florin Cîțu, dar și echipei de negociere. ”V-ați milogit la Marcel Ciolacu să obțineți un colț de pâine” ar fi poziția Ralucăi Turcan, anunțată printr-o scrisoare către BPN al PNL, publicată de Adevărul.

”Consider că echipa de negociere nu a purtat o negociere pentru PNL, ci a pregătit o garnitură şi o foaie de parcurs pentru predarea la cheie a PNL către PSD.” arată mesajul Ralucăi Turcan adresat conducerii partidului, conform Adevărul.

”Nu mai sunt bani de pensii şi de alocaţii”

”Florin, eşți dispus să joci la poker până şi banii de pensii. De mai bine de o lună mă țin de capul tău şi-ti spun repetat că de vineri (26 nov) nu mai sunt bani de pensii şi de alocaţii pentru că i-ai luat la rectificare doar ca să dai tu bine la cifre in postările de pe Facebook” acuză ea.

”Momentul acesta este o rușine pentru PNL şi cred că Preşedintele PNL ar trebui să-şi depună demisia, împreuna cu echipa de negociere!” conchide ea.

UPDATE: Dumitru Coarnă (PSD) a confirmat, la Realitatea Plus, că Nicolae Ciucă va fi primul premier.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă e primul premier din rotație, Dumitru Coarnă a răspuns: ”Da, da. Sigur că da, niciun fel de problemă. Sigur că PSD a negociat bine și a obținut majoritatea în acest Guvern, pentru că și electoratul așa a votat. Practic PSD are cel mai mare grup parlamentar, 157 de parlamentari. (...) Am înțeles și eu că a fost acceptat ca prima perioadă din această rotativă să fie condusă de domnul Ciucă. Lucrurile sunt așezate într-o logică firească. PSD va avea ministere în raport cu numărul de parlamentari pe care îi are în acest moment.”

UPDATE: Titularii de ministere vor fi stabiliți, în formula finală, după ședința de la Palatul Cotroceni. Conform România TV, printre nume, din partea PSD, s-ar număra Sorin Grindeanu vicepremier, Adrian Câciu la Finanțe, dar și Vasile Dîncu la Apărare.

UPDATE: PSD ar fi decis varianta Nicolae Ciucă premier

PSD ar fi votat, în unanimitate, varianta Nicolae Ciucă - premier, anunță, pe surse România TV. Ședința social-democraților, începută la ora 10:00, este pe sfârșite. Rămâneți pe DCNews pentru cele mai importante informații.

UPDATE: Revolta lui Orban

Ludovic Orban, înainte de BPN al PNL, s-a arătat revoltat de procedura de negocieri. "Colegii care acum se fac că sunt la conducerea partidului, că de fapt la conducerea partidului se execută comenzi venite de la Cotroceni, nici măcar nu cunosc statutul. Şi-au bătut joc inclusiv de instituţia preşedintelui, scoţându-l din negocieri, în condiţiile în care preşedintele partidului trebuie să conducă negocierile. E o ruşine, o alianţă împotriva naturii şi făcută în dispreţul cetăţenilor care ne-au acordat votul, oameni obişnuiţi", a spus Orban, înainte de şedinţa Biroului Politic Naţional care are loc la Vila Lac, conform Agerpres.

”Cum să câştige? Premierul în perioada alegerilor va fi premierul PSD. Această înţelegere cu PSD presupune că PSD va avea poziţia de premier în ultimul an jumătate din actuala legislatură, în special în anul 2024 când vor avea loc toate alegerile din România - alegeri europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare. (...) Negocierile sunt o ruşine şi niciun liberal care are scaun la cap nu poate să zică că au fost negocieri. Premierul nu mai e premier fără Secretariatul General al Guvernului, fără ministrul Finanţelor, premierul este lipsit de mâna dreaptă şi de mâna stângă, e premier în declaraţiile publice", mai consideră el.

UPDATE: Marcel Ciolacu, declarațiile dimineții

”Cel mai important e ce au românii de câștigat, că se termină instabilitatea politică creată de fosta guvernare de dreapta. (...) După consultările de la Cotroceni, vom avea o altă ședință, unde vom stabili titularii de ministere. (...) Există un calendar și este posibil ca mâine să fie votați președinții Camerei Deputaților și Senatului” a spus Marcel Ciolacu, președintele PSD, în această dimineață.

Nicolae Ciucă ar fi viitorul premier, numele pus pe masa lui Klaus Iohannis

UPDATE: Nicolae Ciucă ar fi premierul agreat

România TV transmite că propunerea de premier comună ar fi Nicolae Ciucă. În această formulă, PSD ia zece ministere, inclusiv Finanțele, un minister găsit ca fiind crucial de către Florin Cîțu. Liderul PNL nu a fost, însă, la negocieri, în ședințele din weekend. Nicolae Ciucă afirma că, în varianta cu premier PNL, a obținut mai mult decât a făcut-o Ludovic Orban în trecut. Rareș Bogdan a avut o singură reacție duminică, după ședința cu PSD și UDMR, spunând doar ”exclus premier PSD”.

Nicolae Ciucă, premierul propus de PNL și șeful echipei liberale de negocieri, a anunțat, duminică, decizia viitoarei coaliții de guvernare, de a merge cu un premier unic la Palatul Cotroceni, la Klaus Iohannis. Tot el a fost cel care a anunțat că decizia încă nu s-a luat. Astfel, sunt două liste de guvern, cu două structuri diferite, una cu premier PSD, alta cu premier PNL.

”Am finalizat toate activitățile care vizau formarea Guvernului, suntem în măsură să mergem, luni, cu o propunere de premier, am convenit să avem o propunere unică de premier. În momentul de față, am lucrat cele două variante, așa cum am precizat și ieri, atât cu o formulă cu premier PSD, cât și cu o formulă cu premier PNL. Urmează ca până luni dimineață să stabilim și să avem o formulă. Nu am convenit formula unică de premier, am zis că o convenim până luni dimineață” a spus, duminică, Nicolae Ciucă, premierul propus de PNL, în urma unei noi ședințe cu PSD și UDMR.

”Joi, România va avea un Guvern!”

Marcel Ciolacu, președintele PSD și premierul propus de social-democrați, a dat asigurări că joi România va avea un Guvern.

”PSD merge cu cele două variante și vom vedea luni cu ce variantă și cu ce vot ies de la colegii mei. Vom vedea cum închidem acest lucru în cele o oră sau două, până mergem la Cotroceni. Joi, România va avea un Guvern! V-am spus foarte clar: joi, România va avea un Guvern! Astăzi cred că s-au uniformizat toate lucrurile în ambele variante.” a declarat Marcel Ciolacu.

Ședința PSD de astăzi începe la ora 10:00.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anunțat două noi ministere în viitorul Guvern: ”Mâine mergem la consultări, la ora 12:00, la președinte, spunând că avem program de guvernare, avem structura Guvernului, cu două ministere nou-înființate și acordul politic pentru funcționarea coaliției. Vor fi Ministerul Turismului și Antreprenoriatului și Ministerul Familiei și Tineretului.”

Premierul, la Cotroceni, la ora 12:00!

Președintele Klaus Iohannis a chemat partidele astăzi la Palatul Cotroceni, începând cu ora 12:00.

”Am convocat luni, începând cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare pentru a încheia această criză politică, iar țara să fie guvernată de un Executiv puternic, susținut de o majoritate solidă.” anunța președintele Klaus Iohannis.

Agenda președintelui arată că, la ora 12:00, vor merge, la Palatul Cotroceni, reprezentanții PNL, PSD și UDMR și ai Minorităților Naționale, la ora 12:30, reprezentanții USR, iar la ora 13:00, reprezentanții AUR.

La începutul lunii noiembrie, președintele Klaus Iohannis anunța, după ce Nicolae Ciucă s-a retras, în lipsa unei susțineri în Parlament, că ”Acum, este foarte clar că încercările de a forma guverne minoritare nu au dus la rezultate și, în consecință, nu pot să accept în continuare astfel de abordări. În concluzie, voi aștepta cu consultările formale până când, din discuțiile dintre partide, se cristalizează o majoritate, una asumată de partidele care vor dori să propună un Guvern. Abia atunci, când această majoritate va fi asumată, voi convoca consultări pentru formarea noului Guvern.”