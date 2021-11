Informațiile pe surse arată că Lucian Bode va fi ministru de Interne, asigurând astfel continuitatea în acest minister, el fiind ministru de Interne și-n Guvernul Cîțu. În trecut, a fost apreciat și pentru activitatea la Ministerul Transporturilor, în Guvernul Orban.

Bogdan Aurescu va ocupa funcția de ministru de Externe. A ocupat funcția în ambele Guverne Orban, dar și-n Guvernul Cîțu. Bogdan Aurescu este diplomat de carieră, fost consilier prezidențial și are gradul diplomatic de ambasador. El a mai fost ministru al Afacerilor Externe al României între 24 noiembrie 2014 şi 17 noiembrie 2015. În MAE, lucrează din 1996.

La Fonduri Europene, un minister crucial din perspectiva PNRR, ar urma să fie desemnat Marcel Boloș. El ar fi susținut, conform surselor noastre, de Ilie Bolojan și Emil Boc, doi lideri puternici ai PNL. Este la bază economist, a mai condus acest minister, dar are și experiența de director general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

La Educație, va rămâne Sorin Cîmpeanu, continuându-și astfel activitatea în Executiv, într-o perioadă în care se iau cele mai grele decizii pentru Educație. De-a lungul timpului, Sorin Cîmpeanu a fost apreciat la cel mai înalt nivel, în domeniul educației, fiind reales președinte al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF).

Ministerul Justiției ar urma să fie condus de Alina Gorghiu. La bază, Alina Gorghiu este avocat. Conform informațiilor de sâmbătă, PSD, PNL și UDMR au ajuns la un consens pentru desființarea Secției Speciale - SIIJ.

La Energie, ar rămâne Virgil Popescu. El asigură continuitatea pe acest portofoliu, într-o perioadă critică în energie, în toată Europa, o perioadă care face tranziția la energia verde.

La Digitalizare, ministru ar urma să fie Raluca Turcan. Acum, Raluca Turcan ocupă funcția de conducere la Ministerul Muncii, însă, în domeniul Digitalizării sunt proiecte importante ce așteaptă să fie puse în aplicare, cu impact social.

Se pare că PNL va lua și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Cu privire la Rareș Bogdan și Cristian Bușoi, deși au fost vehiculați ca parte din viitorul Executiv, nu există informații care să confirme că ar intra pe funcții de conducere în Guvern.

"Am finalizat partea de conținut al Guvernului pe cele două variante, una cu premier PSD, una cu premier PNL." a anunțat, sâmbătă, Nicolae Ciucă.

"Dacă PSD are prim-ministru, se egalizează numărul de ministere, dacă-l are PNL-ul, atunci PSD are mai multe ministere" a adăugat Marcel Ciolacu.

Kelemen Hunor a afirmat că UDMR a renunțat la funcția de premier în favoarea PNL: "Noi am făcut un compromis. UDMR a făcut un compromis și am spus că nu participăm la această rotație și au împărțit în două, PNL cu noi și cu minoritățile avem aceeași pondere ca și PSD, deci din acest punct de vedere se poate merge la jumătate-jumătate și înseamnă că noi, în favoarea colegilor de la PNL, am făcut acest compromis încă de ieri".