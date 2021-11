PENSII majorate de la 1 ianuarie 2022. Noua FORMULĂ de CALCUL, propusă de PSD, acceptată de PNL. Ce se întâmplă cu PENSIILE peste 4.000 de lei

”SIMULARE PENSII CASS

O persoană care avea 4000 lei brut pensie (2,77 puncte de pensie) primea net 3800 lei (impozit 10% pe ce depășește 2000 de lei).

De la 1 ianuarie punctul de pensie crește la 1586 lei.

Persoana va avea pensia de 4393 lei brut.

La suma care depășește 4.000 de lei se va reține CASS de 10%.

393*10% = 39,3 lei CASS

Suma rămasă va fi de 4353,7 lei. La această sumă se va plăti un impozit pe venit de 235 lei. (10% din ce depășeste 2.000 de lei).

Astfel, suma netă rămasă pensionarului va fi de 4118,7 lei net. Prin urmare, pensionarul va primi net cu 318,7 lei mai mult decât primea în decembrie.

* creșterea punctului de pensie impactează doar pensiile pe contributivitate.

** CASS se va aplica la toate pensiile de peste 4.000 de lei, indiferent de sistemul de pensii aplicabil.

*** reintroducerea CASS este în fapt o eliminare a unei excepții introduse la Codul Fiscal, iar aplicarea ei la veniturile din pensii mai mari de 4.000 de lei este o chestiune de justiție socială, având în vedere necesarul de fonduri pentru sănătate.” arată propunerea obținută de DCNews, pusă pe masa negocierilor de PSD și acceptată de PNL, UDMR și Minorități.

S-au împărțit ministerele

Sâmbătă, liderii partidelor PSD, PNL și UDMR au anunțat că au ajuns la un acord cu privire la viitoarea guvernare. Nu mai sunt ministere de împărțit. Sunt, însă, două liste, una cu premier PSD, alta cu premier PNL. ”Dacă PSD are prim-ministru, se egalizează numărul de ministere, dacă-l are PNL-ul, atunci PSD are mai multe ministere.” a anunțat Marcel Ciolacu. ”În ceea ce privește ministerele cu care noi am mers până astăzi, rămân așa: Dezvoltare, Mediu și Sport, la noi” a declarat Kelemen Hunor.

Ce spunea Marcel Ciolacu despre noua formulă de calcul a pensiilor

Liderii partidelor au decis că nu vor fi taxe suplimentare, iar Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost întrebat ce se va întâmpla cu pensiile peste 4.000 de lei și dacă măsura care se aplică celor care primesc o pensie peste această sumă nu reprezintă tot o taxă. ”Înseamnă exceptarea - până acum exista un capitol de excepții în Codul Fiscal, nu înseamnă taxă nouă. Cred că este normal, într-o țară, să nu existe deloc excepții, să fie reguli foarte clare și să nu intervină niciodată Executivul cu excepții” a răspuns Marcel Ciolacu.