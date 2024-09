România Renaște cere demisia ministrului Educației după incidentul cu olimpicii la matematică de pe aeroport

"Au fost două momente importante pe care vreau să le enumăr, dar există mai multe. Acestea sunt două momente importante. O dată anul acesta la… există două concursuri importante în Matematică, Oimpiada Internațională – care e chiar cea mai importantă și după aceea Olimpiada Balcanică de Matematică – care e mai mult un fel de antrenament pentru Olimpiada Internațională. Și echipa noastră era formată din șase elevi și doi profesori, care mergeau, un lider și un deputy lider, care trebuia să aibă grijă de noi. Deci eram opt oameni și ministerul ne-a pus la dispoziție să mergem la Olimpiada Balcanică din Bulgaria un microbuz de opt persoane, numai că ei n-au calculat că există și șofer, evident.

Și atunci ne-au trimis pe cineva ca nici măcar nu era șofer calificat, ca nu, nu era specializat, din ce am înțeles era doar nu angajat al ministerului care și-a luat vacanță și a stat și el pe acolo și ne-a condus și așa că liderii noștri au trebuit să stea doi oameni pe un singur loc. Asta o dată, ceea ce mi s-a părut extrem de urât, mai ales când le-a fost atrasă atenția că nu este normal, mașina nu este suficient de mare pentru toți.

Și a doua a fost anul trecut când ne-am întors de la Olimpiada din Japonia – vă dați seama, veneam după aproape 24h de drum, de la Tokyo până la București durează foarte mult și am ajuns undeva la 1:30, Eu eram cu sora-mea mai mică, eram cu toată lumea acolo, ne așteptau, au stat să vină după noi la avion, am avut și o întârziere și ni s-a comunicat „mai stați puțin că aterizează doamna Deca, acuma vine de la o conferință din Munchen, nu știu exact, aterizează acum la Otopeni, o să vină să vă felicite, așteptați-o”. Am așteptat o oră să vină și după aceea ni s-a comunicat că „este obosită și nu mai poate să treacă” și am așteptat o oră jumate la aeroport degeaba", a declarat Pavel Ciurea, dublu medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională de Matematică.

Prof. Mihaela Popa, reprezentantă a Mișcării „România Renaște!”, cere public demisia ministrului Educației, Ligia Deca, după incidentul de pe Aeroportul „Henri Coandă” în care au fost implicați olimpicii internaționali la matematică.

"Da, sunt acei olimpici cu care se lăuda doamna ministru, ca și când ar fi avut vreun merit la aceste performanțe! Dupa acest gest nu există decât demisia!”, a scris prof. Mihaela Popa pe pagina sa de Facebook.

Mișcarea „România Renaște!”, din care face parte prof. Popa, susține candidatura independentă la Președinție a lui Mircea Geoană.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News