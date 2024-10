Ciucă spune că s-a despărțit de Ciolacu: Nici nu-i răspund la telefon

Citește și: EXCLUSIV Candidatura Dianei Șoșoacă și motivarea CCR. Prof. Liviu Drăgănescu, fost procuror la Curtea Constituțională, aduce la lumină un lucru extrem de interesant

În cadrul discuției, când a fost întrebat dacă ar răspunde la apelurile sau mesajele lui Ciolacu, Ciucă a răspuns categoric „Nu!”, subliniind că decizia sa este fermă.

Cu toate acestea, fostul premier a precizat că guvernarea poate funcționa fără acest dialog direct, menționând că există un staff tehnic format din viceprim-ministru, secretarul general al partidului și miniștri, care gestionează problemele guvernamentale.

Invitat într-o emisiune la postul de televiziune B1TV, Nicolae Ciucă a declarat că nu mai vrea să aibă niciun fel de dialog cu actualul premier Marcel Ciolacu.

„Dacă vă sună Marcel Ciolacu, îi răspundeți?”

Nicolae Ciucă: Nu!

„Poate vă trimite un mesaj, îi răspundeți?”

Nicolae Ciucă: Nu! Am spus nu! Nu înseamnă nu!

„În continuare sunteți la guvernare, și întrebarea este: Cum mai poate funcționa guvernarea fără acest dialog?”

Nicolae Ciucă: „Există staff tehnic desemnat să rezolve problemele de guvernare. Avem prim-vicepriministru, avem secretarul general al partidului, avem miniștri în cazul Guvernul. Ei fac parte din staff-ul tehnic care rezolvă toate problemele apărute la guvernare”.

Înainte cu trei ore, invitat la PRO TV, despre Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu a zis: „Nu suntem prieteni, suntem doi adversari politici care se respectă. Ne-am sfătuit în ultimii doi ani și jumătate pe multe probleme care țin de deciziile executive”. El a spus că pe Nicolae Ciucă l-ar desemna premier.

Finala prezidenţială va fi decisă de români, nu prin jocuri de culise şi compromiterea unor instituţii, a declarat sâmbătă seara preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.



„Sunt candidatul PNL la Preşedinţia României. Ştiu ce înseamnă să respecţi deciziile CCR şi să nu le comentez, indiferent ce opinie personală am. Recâştigarea încrederii în instituţiile statului român este una dintre priorităţile mele. Parcursul României în Uniunea Europeană şi NATO reprezintă singura cauză corectă a poporului român. În asta cred! Principiul fundamental al liberalismului este libertatea. Libertatea fiecărei persoane de a decide propria soarta. Libertatea de a alege. Libertatea de a sancţiona prin vot comportamentul antidemocratic al celor care le cer votul. În democraţie nimeni nu are dreptul să priveze românii de libertatea lor de a decide prin vot. Am câştigat acest drept la Revoluţia din 1989.

Doar cetăţenii sunt cei care trebuie să respingă prin vot orice atitudine şi comportament care atentează la democraţie", a scris Nicolae Ciucă, pe pagina sa de Facebook.



Liderul liberalilor le-a transmis social-democraţilor că „românii înţeleg când cineva doreşte puterea absolută în stat".



„Pesediştilor care astăzi se bucură de decizia CCR le spun un singur lucru: românii înţeleg când cineva doreşte puterea absolută în stat. Finala prezidenţială va fi decisă de români, nu prin jocuri de culise şi compromiterea unor instituţii. Românii vor ieşi la vot, iar PSD nu va lua toată puterea politică şi economică aşa cum vrea acum. Imaginaţi-vă ce înseamnă o Românie în care PSD are tot: Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Curtea Constituţională. O Cortină Roşie de Fier va cădea asupra României. Românii au o vorbă: de ce îţi e frică nu scapi. PSD nu va scăpa de ceea ce se teme cel mai tare: de o confruntare cu mine în turul 2", a mai scris Nicolae Ciucă.



