Cîmpeanu, anunțurile momentului din educație. EN 2022 rămâne neschimbată

„Este un proiect care încearcă să asigure echilibrul între dezvoltarea resursei umane, dezvoltarea unui curriculum adaptat perioadei pe care o trăim, nevoia de investiții în infrastructură și resurse financiare. Este, nu în ultimul rând, un proiect care asigura coerența unui program de guvernare care are obiective pentru anul 2024, un PNRR care are obiective pentru 2026 și România Educată care, înțelegând că în educație rezultatele sunt exclusiv pe termen mediu și lung, are ca prim termen anul 2030”, a transmis Cîmpeanu, de la Palatul Victoria.

Când se vor modifica examenele finale din învățământul preuniversitar?

Întrebat din ce an urmează să fie introduse schimbările din programul România Educată când vine vorba de examenele de final de ciclu, ministrul a venit cu câteva clarificări.

„Există, după cum ați fost deja anunțați, câteva date fixe. 1 august este data la care se va constitui grupul de lucru interministerial; în 10 septembrie va fi adoptat planul de acțiune pentru implementare în guvern; 1 octombrie este termenul pentru realizarea unei baze de discuție, acolo se vor regăsi răspunsurile la întrebări; mai apoi vor fi consultările din octombrie și noiembrie”, a răspuns Sorin Cîmpeanu.

Concursul de admintere în liceu va fi voluntar

„În acest moment pot să vă spun următorul lucru vizavi de nevoia de echilibrare între echitate și performanță. Dacă vom avea concurs de admitere în liceu, acesta va fi voluntar. Acest concurs va fi înainte de Evaluarea Națională. Acest concurs se va baza pe curriculumul existent deja. Acest concurs va fi organizat în toate școlile, în aceeași zi, cu începere la aceeași oră. Acestea sunt lucrurile clare.

Cât privește întrebarea dacă vor susține și examen național și concurs... urmează să răspundem. Sunt multe alte ipoteze în discuție și (...) vor face obiectul consultărilor”, a mai spus ministrul.

Este nevoie de timp. Evaluarea Națională rămâne aceeași în 2022

„Sigur este nevoie de timp. Pentru un Bacalaureat bazat pe competențe este nevoie ca întreg ciclul liceal să fie parcurs în acest fel. Dacă legea va fi adoptată conform planului, după acest moment vom avea de elaborat legislația subsecventă, după care cel mai devreme la începutul anului viitor putem să introducem acele schimbări.

Cu alte cuvinte, este foarte puțin probabil ca examenul de Evaluare Națională din anul 2022 să se schimbe, pentru că el va fi în vara anului 2022. (...) Ar putea să se schimbe din anul 2023. Pentru examenul de Bacalaureat am răspuns deja”, a conchis el, explicând că mai trebuie să treacă ani buni până la acel moment.