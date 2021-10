Chirieac, despre planul lui Orban, Guvernul Cioloș și cea mai gravă criză din România: Europa dorește un Guvern stabil

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Antena 3, unde a vorbit despre necesitatea unei stabilități politice în România, pe fondul crizelor care afectează țara.

„E greu de spus dacă se rupe Partidul Național Liberal. Eu cred că domnul Orban, deocamdată, nu dorește să părăsească PNL. Cred că ar dori ca partidul să-l recunoască, după ce l-a ales pe domnul Florin Cîțu în funcția de președinte.

Din ce se conturează, eu sunt încă optimist că domnul Cioloș va forma Guvernul, fiindcă PNL va face ce-i va spune președintele Iohannis. Acesta l-a desemnat pe domnul Cioloș candidat pentru funcția de premier. România este în cea mai gravă criză, adusă de această coaliție cumplită care a condus România. Nu ați văzut așa ceva. Dezastru economic, dezastru medical, dezastru politic și ajutoare de urgență din partea Uniunii Europene. Deocamdată, sunt cele medicale. Financiar, nu mai vorbim, fiindcă s-au împrumutat în 2 ani cât în 20 înainte, aceasta este situația reală.

Europa dorește, cu siguranță, un Guvern stabil în România. Ce faci acum? Îl pui pe Cioloș ca PNL să nu voteze acest Guvern? Să ne uităm cu atenție ce face UDMR-ul. Acesta a spus că nu merge la un Guvern cu USR-ul. Dacă își schimbă opinia, UDMR-ul, fiind foarte conectat la Bruxelles, atunci că, probabil, președintele Iohannis va ordona PNL-ului să sprijine Guvernul Cioloș“, a precizat, la Antena 3, analistul politic Bogdan Chirieac.

Jurnalista Diana Tache a vorbit despre ce va urma după demisia lui Ludovic Orban de la Camera Deputaților.

"Ziceţi că domnul Orban pleacă cu 40 de parlamentari să îşi facă partid, cum se aude?", a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Miercurea Neagră, de la DCNEWS TV.

"Eu cred că nu pleacă deloc. Unde ar putea să plece? Probabil că pleacă acasă, după ce termină orele de program de la partid - nu ştiu ce treabă mai are la partid astăzi. Dar nu cred că mai este cazul să ia în considerare faptul că ar trebui să plece. Am văzut pe surse întâlnirile premierului Superman cu senatorii PNL acum două zile s am înţeles că doar doi senatori din cei care erau în jurul lui Orban au şi rămas lângă el. Ieri a fost întâlnirea cu deputaţii liberali şi am văzut că au lipsit vreo 9. Deci 2 şi cu 9 = 11. Aşa cum spuneaţi şi dumneavoastră, vreo 10 au rămas", a spus Diana Tache.

"Aseară s-a discutat în PNL ca Florin Roman să îşi depună candidatura pentru şefia Camerei Deputaților, dar nu au suficiente voturi", a mai spus jurnalista.

"Eu nu cred că, în momentul de față, se mai pune problema ca Ludovic Orban să plece cu parlamentarii pentru că mai mare putere ar înţelege că ar putea să aibă din interiorul partidului, în sensul în care mai vrea să se lupte. (...) Prezenţa lui în interiorul PNL ar fi mai contondentă pentru cei aflaţi în echipa câştigătoare decât din afară", a mai spus Diana Tache *(citește AICI).

Acest articol reprezintă o opinie.