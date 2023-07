Cei mai buni roboți „made în România”, premiați la concursul de robotică organizat de Senatul Științific

Prima ediție a concursului de robotică “Looking for the New Shakey”, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și-a anunțat câștigătorii în cadrul unui eveniment organizat în sala Centenar a Teatrului Metropolis din București.

Tinerii inovatori au prezentat roboți cu diferite utilizări care, în viitor, ar putea înlocui eficient o multitudine de activități pentru care este folosită în prezent resursa umană. Printre finaliștii concursului s-a aflat și Echipa AutoVortex CSU ASE România, una dintre cele mai premiate echipe de robotică din România și din străinătate. Echipa a câștigat chiar în acest an premii în cadrul Campionatului Mondial de Robotică din SUA – AutoVortex reușind performanța de a primi premiul “Finalist

Alliance Award” în finala diviziei Edison și “Control Award” pentru programarea avansată în Java a robotului de competiție. În februarie 2023, AutoVortex a obținut locul 1 la Campionatul Internațional de Robotică din Coreea de Sud. În iulie 2022, echipa a câştigat locul 1 la Campionatul Internaţional de Robotică din Utah, SUA din Iulie 2022, iar în 2021, în Chicago, SUA, au obținut locul 1 la un Campionat Internațional de Robotică.

În finala concursului au fost prezentați roboți care pot colecta și selecta deșeuri de pe suprafețe diverse, pot merge prin apă sau pe teren

accidentat, sau care pot face activități în domeniul construcțiilor sau a siguranței persoanelor în caz de catastrofe.

Cine sunt marii câștigători

Evenimentul de premiere l-a avut ca gazdă pe robotul Pepper, primul robot social umanoid din România, dezvoltat pentru a comunica

și interacționa cu oamenii. Pepper are multiple funcții, poate stoca informații despre cei cu care interacționează, pe care îi identifică apoi

cu ajutorul scanării faciale.

Pepper a anunțat decizia juriului concursului care a avut misiunea dificilă de a selecta cele mai bune proiecte din cele 9 ajunse în finală.

Astfel, marele premiu al concursului de robotică “Looking for the New Shakey” a fost câștigat de tânărul inovator Vlad Alexandru Pătrulescu care a prezentat un robot telecomandat în forma unui păianjen — Robotul Lens V 2. Robotul are capacitatea de a se deplasa ușor pe suprafețe accidentate și de a accesa locații care pot fi nesigure pentru persoane aflate în situații de risc. Robotul Lens V2 ar putea fi folosit în misiuni de recunoaștere și identificare în medii toxice în care oamenii nu ar avea acces. “Robotul este doar unul dintre proiectele mele la care am lucrat 2 ani. Este de fapt o platformă multifuncțională care ar putea avea aplicații diferite. Sunt pasionat de acest domeniu din clasa a 3-a și sunt bucuros că robotul meu a fost așa de apreciat la acest concurs”, a declarat Vlad Pătrulescu. Marele premiu constă în finanţarea următorului proiect de robotică pe care câștigătorul concursului îl va dezvolta.

Premiul pentru sustenabilitate a fost câștigat de Clubul Liceal de Robotică Seramitae al colegiului Național „Costache Negri”, Galați, cu un robot ce poate colecta deșeuri de pe suprafețe diverse și care ar putea înlocui munca personalului de curățenie de pe trotuare și din parcuri. Echipa a prezentat un model în miniatură dar inovatorii promit dezvoltarea acestuia pe viitor.

Premiul de popularitate a fost câștigat de echipa Magic Sciences de la Colegiul Național George Coșbuc Cluj cu o platformă de monitorizare și avertizare în situații de poluare și amenințări meteorologice. Ambițiosul proiect constă într-un terminal care ar putea procesa informații din mai multe sisteme.

La competiția care a avut ca scop încurajarea inovației în acest domeniu de viitor, au participat echipe de la cluburi de robotică importante din toată țara.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News