Ce sunt dronele kamikaze pe care Rusia le-ar folosi în războiul din Ucraina

Rusia a lansat o serie de atacuri cu drone "kamikaze" în Ucraina, în ultimele săptămâni, lovind infrastructura civilă și semănând teroare în orașele ucrainene, departe de primele linii ale războiului, scrie CNN.



Guvernul ucrainean spune că Kievul, Vinnytsia, Odesa, Zaporizhzhia și alte orașe au suferit un val de atacuri cu drone și le-a cerut țărilor occidentale să-și intensifice ajutorul în fața noii provocări.



Dronele au jucat un rol semnificativ în conflict de când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă în Ucraina, la sfârșitul lunii februarie, dar utilizarea lor a crescut de când Moscova a achiziționat noi drone de la Iran, în cursul verii. Ucrainenii înșiși au folosit drone kamikaze pentru a lovi ținte rusești și le-au cerut aliaților să le furnizeze mai multe astfel de arme mortale. Iată ce știm despre aceste drone.

Ce sunt dronele kamikaze

Dronele kamikaze sau dronele care se autodistrug sunt un tip de sistem de arme aeriene. Ele sunt cunoscute ca o „muniție rătăcitoare” deoarece sunt capabile să se învârte pentru o perioadă de timp într-o zonă identificată ca o țintă potențială și să lovească doar odată ce un inamic este identificat.

Sunt mici, portabile și pot fi lansate cu ușurință, iar principalul lor avantaj este că sunt greu de detectat și pot fi ghidate de la distanță.

Numele "kamikaze" se referă la faptul că dronele se autodistrug. Spre deosebire de dronele militare tradiționale, mai mari și mai rapide, care se întorc la bază după aruncarea rachetelor, dronele kamikaze sunt proiectate să se prăbușească într-o țintă și să explodeze, detonându-le focosul și distrugându-se în acest proces. Sunt mai mici și mai ușor de controlat decât rachetele de croazieră.

Rusia şi Iranul resping acuzaţiile că în atacurile din Ucraina sunt folosite drone "kamikaze" iraniene

Rusia şi Iranul resping acuzaţiile formulate de Kiev şi ţări occidentale că în atacurile din Ucraina sunt folosite drone iraniene Shahed 136 care explodează la impact. Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat marţi presei că Rusia utilizează aeronave fără pilot (unmanned aerial vehicle, UAV) de fabricaţie internă şi că întrebarea privind achiziţiile de drone iraniene ar trebui adresată Ministerului Apărării, relatează agenţia rusă de presă TASS, precum şi AFP, Reuters şi EFE.



"Nu, nu avem astfel de informaţii. Tehnologia care este folosită este rusească. Ştiţi acest lucru. Are nume ruseşti. Toate celelalte întrebări le puteţi adresa Ministerului Apărării. Nu, nu avem astfel de informaţii", a răspuns Peskov când a fost întrebat dacă Rusia a cumpărat sau foloseşte UAV-uri iraniene.



Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters. La rândul său Iranul dezminte că a furnizat Rusiei drone pe care să le folosească în Ucraina, transmite Agerpres.



"Ştirea despre faptul că Iranul furnizează drone Rusiei are ambiţii politice şi este răspândită de surse occidentale. Nu am furnizat armament niciunei părţi din ţările aflate în conflict", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Nasser Kanaani, în timpul conferinţei de presă săptămânale, citat de Reuters.

VEZI ȘI: Blackout în mai multe orașe din Ucraina, după atacurile Rusiei. Bogdan Chirieac, despre planul lui Putin: Aceeași tactică pe care încearcă să o folosească față de UE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News