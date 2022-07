Ce mai face Arsenie de la O-Zone. Cântarețul a împlinit astăzi 39 de ani

Arsenie de la O-Zone a împlinit 39 de ani pe 22 iulie 2022. S-a născut la Chișinău și este un cântăreț care a făcut parte din celebra trupă, O-Zone. A fost solist al trupei, împreună cu Dan Bălan și Radu Sârbu, din 1999 până în 2005. La vârsta de 16 ani face parte Ansamblul Folcloric "Stejăreii", prima interacțiune serioasă cu industria muzicală. Încearcă un timp mai târziu să cânte muzică de operă, iar profesoara pe care o avea la momentul respectiv îi face cunoștință cu Dan Bălan. Ce doi se cunosc cu Radu Sârbu și formează O-Zone, care primește dublu disc de aur pentru melodiile și prestația scenică.

Deși avea un succes răsunător, trupa se destramă în 2005, din motive personale, însă niciunul nu renunță la cursul muzicii. Fanii au fost foarte dezamăgiți, însă băieții nu mai funcționau în formula de trio, de aceea au refuzat contracte de milioane de euro. "Noi îl vedeam pe Dan liderul. El hotăra, dar erau momente în care se simțea jignit. Dacă aș da timpul înapoi, poate aș fi fost mai ascultător. Se puteau face multe lucruri mai departe dacă eram un pic mai uniți și mai înțelegători. Dan nu era un bun diplomat, era mai închis. Radu e super. Și acum e super, el întotdeauna s-a adaptat. Unde nu eram de acord el, nu era nici el", a declarat Arsenie Todiraș pentru wowbiz.ro.

Arsenie și-a pierdut mama când O-Zone a semnat primul contract

În momentul în care începea să guste din succes, Arsenie trecea printr-un moment dramatic: mama lui se stingea. "În ziua în care O-Zone semna primul contract, mama mea a decedat. Nu știu dacă e bine sau rău, dar eu nu am putut să conștientizez bine asta. Peste o perioadă scurtă de timp am început să avem foarte multe concerte și m-am luat cu chestia asta. Pe de o parte, parcă simt că era incorect, poate trebuia să trăiesc durerea un pic și apoi să revin în muzică, dar pe de altă parte, dacă nu era asta, nu știu ce avea să se întâmple cu mine. Am mers mai departe. Pentru sora mea a fost mult mai greu, dar nu mi-a spus. Am aflat acum, în ultimii ani", a povestit, cu ochii în lacrimi, Arsenie, într-o emisiune tv.

O-zone nu mai cântă din 2020

La un an de la lansarea melodiei Dragostea din tei în România, cei trei de la O-Zone au lansat acest superhit în toată Europa, ajungând pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. O-Zone au fost 13 săptămâni pe locul 1 în Eurocharts și s-au vândut peste 8 milioane de discuri. Deși considerat cel mai de succes grup din Europa în anul 2004, cei de la O-Zone s-au retras în anul 2005. Cei trei membri ai formației s-au lansat fiecare în proiecte individuale, continuând cariere solo. Apoi aceștia s-au reunit pentru prima dată după o perioadă îndelungată de la despărțire pe 9 mai 2017, când au avut două concerte, mai întâi la Chișinău, apoi la București. Ultima dată aceștia au avut concert de Revelion în noaptea de 2019 spre 2020. Arsenie Todiraş evoluează, din 2005, în cariera solo sub numele de scenă „Arsenium”. Este activ pe reţelele sociale şi îşi ţine fanii la zi cu ce se întâmplă în cariera lui dar şi în viaţa personală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News