Ce ar trebui să știm despre somnul bebelușilor. Trezirile frecvente îi țin în viață!

În special în Occident, a apărut o industrie a antrenorilor de somn, a cărților și a articolelor, care promit că vor ajuta familiile să atingă ceea ce mulți părinți consideră a fi ideal: un bebeluș care doarme în pătuț, singur, toată noaptea și are mai multe etape de somn în timpul zilei. Chiar și unii pediatri avertizează părinții că, dacă aceste obiective nu sunt atinse, este pusă în pericol dezvoltarea armonioasă a celui mic, scrie BBC.

Dar nu numai că această idee de somn independent și neîntrerupt al bebelușului este departe de a fi universală, ci este și foarte diferită de modul în care sugarii umani au dormit în cea mai mare parte a istoriei speciei noastre.

„Modul în care dormim acum în secolul 21 este oarecum ciudat, într-un sens evolutiv, pentru că nu am fost formați să dormim continuu pentru o perioadă de opt ore și să nu ne trezim, într-o liniște și întuneric total. Dar cu asta s-au obișnuit oamenii din societățile occidentale”, spune Helen Ball, profesor de antropologie la Universitatea Durham și director al Centrului pentru copii și somn din Durham.

„Și asta afectează modul în care ne gândim la ce ar trebui să poată face bebelușii și la modul în care bebelușii ar trebui tratați”, mai spune Ball.

Dormi suficient?

Grija pentru somnul suficient al copilului nu este nouă. Primele sfaturi „științifice” datează încă din 1897, când, într-o carte despre somn pentru Contemporary Science Series din Londra, un medic rus a recomandat ca nou-născuții să doarmă 22 de ore pe zi. De-a lungul secolului următor, deși aceste perioade sugerate au scăzut, somnul recomandat în mod constant dura cu aproximativ 37 de minute mai mult decât somnul real al bebelușilor, deschizând calea pentru decenii de părinți îngrijorați.

Experții sunt de acord că somnul este crucial pentru bebeluși și copii mici (și, de altfel, pentru adulți). Lipsa somnului a fost asociată cu factori de risc cardiometabolici, un risc crescut de ADHD și performanță cognitivă scăzută și cu o reglare emoțională mai slabă.

Respectarea programului

Programul de noapte cunoscut sub numele de șapte la șapte (în care bebelușul doarme între orele 19:00 și 07:00) este considerat standardul de aur de nenumăratele cărți despre somn.

În primele zile, acest tip de program regulat poate fi deosebit de dificil de urmat. Acest lucru se datorează faptului că funcțiile fiziologice care le spun adulților că noaptea este pentru somn, cum ar fi excreția de melatonina și ritmul, dar și temperatura corpului nu încep să apară până la vârsta de cel puțin opt până la unsprezece săptămâni la bebelușii sănătoși, născuți la termen. Expunerea nou-născuților la lumină în timpul zilei și la întuneric noaptea poate ajuta la activarea acestor sisteme.

„Teoria principală a reglării somnului propune că există două procese care controlează somnul și trezirea. Primul este procesul homeostatic (cu cât suntem mai mult timp treji, cu atât devenim mai somnoroși), iar al doilea este procesul circadian (un proces asemănător unui ceas, care are ca rezultat senzația de somn sau starea de alertă de la diferite ore ale zilei). Ambele procese sunt subdezvoltate la bebeluși, ceea ce reprezintă diferențele de somn la bebeluși în comparație cu adulții”, spune Alice Gregory, profesor de psihologie specializat în somn la Universitatea Goldsmiths din Londra și autoarea cărții ”Nodding Off: The Science of Sleep”.

Doarme toată noaptea

Dacă atingerea unui anumit număr de ore de somn nu este suficientă, multor părinți li se spune să urmărească și un alt obiectiv: ca somnul bebelușului să fie „consolidat”.

Antrenorii și cărțile de somn spun adesea că acest somn mai profund, non-stop este mai bun pentru dezvoltarea bebelușului (să nu mai vorbim că este mai puțin perturbator pentru părinți). Dar chiar dacă 12 ore de somn fără vreo activitate este un obiectiv optim, este, de asemenea, unul provocator din punct de vedere biologic, precum și unul care, dacă are succes, ar putea pune bebelușii în pericol.

Toți oamenii se trezesc între ciclurile de somn. Ca adulți, dacă avem nevoile de bază îndeplinite (nu avem nevoie de altă pătură sau de a merge la toaletă) și relaxați (cine nu s-a trezit îngrijorat de problemele de muncă sau de o ceartă?), după ce ne trezim ușor, ne întoarcem imediat la culcare. Acesta este motivul pentru care cei mai mulți dintre noi nu ne amintim aceste momente dimineața.

Dar ciclurile de somn ale adulților tind să fie mai lungi, aproximativ 90 de minute, iar un copil poate avea jumătate din lungimea aceasta. Și, spre deosebire de adulți, bebelușii nu își pot satisface propriile nevoi, așa că adesea se trezesc mai mult.

De ce trezirea în timpul nopții poate fi benefică

Oricât de frustrant ar putea fi pentru părinții obosiți, există un alt motiv pentru care bebelușii au evoluat să trezească frecvent: propria lor protecție.

Când vine vorba de sindromul morții subite a sugarului (SIDS), o etapă potențial riscantă a somnului pentru bebeluși este somnul profund sau „somnul cu unde lente”. În această etapă, bebelușii se pot opri brusc din respirat. Un copil sănătos se va trezi, dar un copil cu factori de risc (potențial nedetectați, cum ar fi o anomalie a trunchiului cerebral) s-ar putea să nu se trezească.

