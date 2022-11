Cătălin Măruță, despre discuțiile care apar între el și Andra: Eu vedeam altfel lucrurile, dar ea nu s-a simțit bine...

"Indiferent cât de ocupați am fi, indiferent cât de departe am fi unul de celălalt într-un weekend, facem tot ce este posibil să ajungem acasă. Dimineața, la ora 7.30, ducem împreună copiii la școală. Andra poate are mai mult timp după-amiaza cu ei, eu poate în weekend, când ea are evenimente. Așa că întotdeauna găsim timp", a spus Cătălin Măruță pentru viva.ro.

"Noi nu deținem un secret. Suntem absolut exact ca orice familie care poate citește materialul ăsta. Și la noi există discuții, și la noi există discuții în contradictoriu. Important este să comunici cu omul de lângă tine și să vrei să faci echipă cu omul ăla. Și să fii împreună cu el și să mergi înainte cu el. Comunicarea, respectul, iubirea, toate astea sunt foarte importante", a mai spus prezentatorul tv.

"Deciziile în ceea ce privește cariera ei sau lucrurile care țin de viața ei sunt luate în final de ea, chiar dacă noi ne consultăm și vorbim. Am avut momente în care, poate, eu vedeam altfel lucrurile, dar ea nu s-a simțit bine într-un loc și a renunțat la locul ăla și a mers mai departe, pe alt drum. Aici, mă refer la diferite show-uri de televiziune, unde pur și simplu nu a mai vrut să fie. Și nu s-a mai dus, chiar dacă mie mi se părea interesant ca ea să fie în continuare acolo. Andra e un artist foarte corect și foarte sincer, în primul rând cu el", a spus Cătălin Măruță.

"A fost alegerea mea să studiez muzica, iar părinților le mulțumesc că m-au sprijinit și mi-au permis să îmi urmez visul. Copilăria mea nu a fost una clasică, dar a fost foarte fericită. Am avut, de mică, multe concerte, dar și multe satisfacții. Acasă am fost răsfățată de frații mei și m-am simțit mereu foarte iubită", a spus Andra pentru viva.ro.

"A fost o tranziție firească, nu un moment delicat. Eu am încercat să lucrez și cu un alt manager, nu un membru al familiei, dar nu a funcționat colaborarea pentru că eram obișnuită cu o persoană care știe totul despre programul meu, despre nevoile mele și mi se părea greu să comunic cu un străin. Cătălin era alegerea cea mai potrivită, mă însoțea adesea, știa totul despre cariera mea și lua decizii ca și cum ar fi ales pentru el însuși. Nicio secundă nu s-a pus problema ca tatăl meu să nu fie de acord, s-a bucurat că a putut să preia Cătălin, că înțelegea domeniul și a putut să se muleze", a spus artista.

"Am o prietenă, la care mă duc. Stă foarte aproape de mine. După o săptămână încărcată, mă duc la ea. Îmi face tot felul de tratamente, cu sauna, tratamente corporale… E foarte greu după perioada de pandemie în care am stat acasă, am mâncat toate bunătățile. Eu sunt în proces de slăbire. Am dat jos câteva kilograme, iar le-am pus, iar le-am dat jos. Cumva Carmen mă ajută, oscilez până mă obișnuiesc. Până intru din nou în ritmul în care eram. Eu zic că e bine", a spus Andra pentru ciao.ro.

"Nu pot să zic că țin dietă. Sigur că încerc să reduc pâinea, am și niște probleme cu stomacul. Deci nu pot să mănânc lucruri care provoacă aciditate. Sunt mai multe lucruri la mijloc. Dar așa cum sunt, una peste alta, important este că mă simt bine. Energia și vibe-ul este foarte bun. Am chef de muncă, sunt nerăbdătoare să ajung la concerte să le cânt oamenilor. Sunt nerăbdătoare apoi să ajung acasă la copii. Simt că e bine. Și, cumva, după toată perioada asta în care lumea a stat în casă și toți și-au dorit să fie la o petrecere, la un eveniment, oamenii chiar se bucură. Și eu sunt bucuroasă că pot să le cânt oamenilor", a spus artista.

