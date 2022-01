Filmul ”În așteptare” este scris, produs și regizat de Sabina Lisievici. Bazat pe o poveste reală, filmul spune povestea de dragoste tulburătoare trăită de mama Sabinei Lisievici, care a fost nevoită să renunțe la bărbatul de care era îndrăgostită și care a trăit toată viața bântuită de amintirea acestuia.

Sabina Lisievici interpretează chiar rolul mamei sale și spune că a avut ceva emoții atunci când și-a anunțat mama că face un film despre viața ei.

„Povestea este inspirată din fapte reale. O poveste de dragoste a mamei mele. O poveste care nu știu cât a bântuit-o pe ea, dar pe mine m-a bântuit toată copilăria, pentru că se reamintea și se povestea tot timpul despre această iubire pierdută. Am crescut cu un soi de melancolie, legată de această poveste. Era ceva ce trebuia să spun.

Cum a primit mama vestea că voi face acest film? Inițial a spus că mă dezmoștenește, dacă am de gând să intru cu bocancii în viața ei, apoi s-a mai gândit și a spus că parcă nu ar fi un lucru atât de rău. Când eram în mijlocul filmărilor mi-a spus din nou că îi violez, pur și simplu, intimitatea și că ar trebui să-mi văd de poveștile mele. Și apoi, când a văzut un montaj spre finalul filmului a fost extrem de încântată și a și plâns. Cred că s-a simțit cumva îndreptățită. Cred că se aștepta să o pun într-o lumină mult mai proastă. Mama o iubește foarte tare pe Carmen Tănase”, a povestit Sabina Lisievici în emisiunea realizată de Georgiana Ioniță.

Carmen Tănase: ”Nu ai intrat cu bocancii în viața mamei tale, ai intrat cu cipicii”



Actrița Carmen Tănase a acceptat provocarea de a interpreta în film rolul unei mamei Carinei, adică bunica Sabinei Lisievici. Deși personalitatea personajului pe care îl interpretează îi seamănă, ea spune că ea ar fi făcut altfel lucrurile.

”Nu ai intrat cu bocancii în viața mamei tale, ai intrat cu cipicii”, i-a spus Carmen Tănase Sabinei Lisievici.

„Este o poveste delicată. Mă pun acum în situația mamei ei, cred că și eu aș fi ciufulit-o. Dar dacă mama ta s-a emoționat și a plâns, înseamnă că nu cu bocancii ai intrat, înseamnă că ai intrat delicat”, a declarat Carmen Tînase în emisiunea de la Spectacola.

„Timpul nu iartă”, este o replică rostită de Carmen Tănase în filmul „În așteptare”, în timp ce personajul ei își sfătuiește fiica să ia o anumită decizie în dragoste.

Carmen Tănase are un fiu, în vârstă de 32 de ani, pe care spune că nu a încercat niciodată să îl dirijeze în decizii. La rândul ei, marea actriță a refuzat să facă lucrurile de teama a ce va spune lumea și și-a urmat inima și intuiția.

„Reacția mea ar fi total diferită de cea din film. A existat această mentalitate, nu știu dacă numai la noi, ca popor, sau poate e peste tot, și există și în continuare: Să îi dorești copilului binele tău. Să știi tu ce e mai bine pentru copilul tău. Iar asta a fost o greșeală pentru că foarte multe femei au fost nefericite în viața lor, din această pricină, că trebuiau să facă într-un anume fel, ca să nu dezamăgească și se dădeau pe ele la o parte, ca să fie pe placul părinților, neamurilor, prietenilor - ce spune lumea.

Eu nu am făcut asta. Eu am un băiat, dar nu contează, tot un copil este, și puteam să zic și eu „mai bine pentru tine este asta, că știu eu mai bine”, și poate că ar fi fost mai bine, dar eu am ales să nu mă bag, niciodată, și să las omului liberul arbitru”, a mai spus Carmen Tănase.

Paul Diaconescu interpretează rolul lui Felix, iubirea pierdută a Carinei.

„Pentru mine povestea a fost simplă, se interpun oameni în relația noastră. Mă rog, și un război, nu detaliem povestea. Pentru mine, a fost asa: iubesc o fată și sunt unii care îmi spun lucruri neadevărate, care mă îndepărtează de ea. Mi s-au întâmplat și mie, de multe ori, povești de iubire ratate. Așa că nu mi-a fost foarte greu să îmi imaginez lucrurile astea.

Nu știu dacă mă identific cu Felix. Era un băiat mai orgolios el. Erau și alte timpuri. Avem o ficțiune în care e un război la jumătate, acolo știm că ego-ul a funcționat foarte tare că i-a trimis de acasă. Eu, unul, nu aș pleca nicăieri. Dar cred că toți, cei de azi, am sta pe TikTok în continuare”, a dezvăluit Paul Diaconescu.

În film, între Paul și Sabina se simte o chimie puternică. Întrebat dacă este un lucru normal între actori și dacă reușesc să găsească această chimie cu oricine sau trebuie să o construiască, Paul Diaconescu a răspuns:

„Eu am început cu reclame. Prima am făcut-o la 15 ani și de acolo am simțit că e pentru mine să mă „prefac”, sau sau să zâmbesc plăcut. Dar, ulterior, după ce am început să fac și seriale, am văzut că nu îmie la îndemână să mă și pup cu toată lumea. Apoi, când am dar de roluri mai grele, când trebuia să fiu și îndrăgostit, să arăt și sentimente, am zis „actoria nu e ca la reclame”, când ne prefacem că suntem fericiți și gata, trebuie să o gândim un pic mai profund. Și nu întotdeauna mi s-a întâmplat să am colege actrițe cu care să simt chimia și să-mi placă să mă apropii”, a mai spus Paul.

Carmen Tănase, Sabina Lisievici și Paul Diaconescu spun povestea filmului „În așteptare”, vineri, de la ora 13:00, în emisiunea care va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News, dar și pe DC News TV.

