Cândva, pe Marte erau ape curgătoare. Cum arăta Planeta Roşie în trecut

Astăzi, Marte este cunoscut sub numele de „Planeta roșie” din cauza modului în care peisajul său uscat și prăfuit este bogat în oxid de fieralias „rugină”. În plus, atmosfera este extrem de subțire și rece și nicio apă nu poate exista la suprafață sub nicio formă, în afară de gheață. Dar iată...

Descoperirea care schimbă totul

O întrebare de interes pentru toată lumea este câtă apă a avut cândva Marte și dacă aceasta a fost sau nu suficientă pentru a susține viața.

Potrivit unui nou studiu condus de NASA, Marte ar fi avut suficientă apă în urmă cu 4,5 miliarde de ani pentru a o acoperi într-un ocean global de până la 300 de metri adâncime.

Împreună cu moleculele organice și alte elemente distribuite în întregul Sistem Solar de asteroizi și comete în acest moment, susțin ei, aceste condiții indică faptul că Marte ar fi putut fi prima planetă din Sistemul Solar care a susținut viața.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) al Universității din Paris, Centrul pentru Formarea Stelelor și Planetelor (StarPlan) al Universității din Copenhaga, Institutul de Geochimie și Petrologie (GeoPetro) de la ETH Zürich, și Institutul de Fizică al Universității din Berna.

Lucrarea care descrie cercetările și descoperirile lor a apărut recent în Science Advances. După cum indică ei în lucrarea lor, planetele terestre au suferit o perioadă de impacturi semnificative de asteroizi după formarea lor cu peste 4,5 miliarde de ani în urmă. Echipa internațională a raportat despre variabilitatea unui singur izotop de crom (54Cr) în meteoriții marțieni datați în această perioadă timpurie. Acești meteoriți făceau parte din scoarța lui Marte la acea vreme și au fost ejectați din cauza impacturilor de asteroizi care i-au trimis în spațiu.

Marte s-a schimbat şi nu prea

Cu alte cuvinte, compoziția acestor meteoriți reprezintă scoarța originală a lui Marte înainte ca asteroizii să depună apă și diferite elemente la suprafață. Pentru că Marte nu are tectonica activă a plăcilor precum Pământul, suprafața nu este supusă convecției și reciclării constante. Prin urmare, meteoriții ejectați de pe Marte cu miliarde de ani în urmă oferă o perspectivă unică a cum a fost Marte la scurt timp după formarea planetelor sistemului solar.

După cum a spus co-autor profesorul Bizzarro de la Centrul StarPlan într-un comunicat de presă al facultății UCPH: „Plăcile tectonice de pe Pământ a șters toate dovezile despre ceea ce s-a întâmplat în primii 500 de milioane de ani din istoria planetei noastre. Plăcile se mișcă în mod constant și sunt reciclate înapoi și distruse în interiorul planetei noastre. În schimb, Marte nu are plăci tectonice astfel încât Suprafața planetei păstrează o înregistrare a istoriei celei mai vechi a planetei.”

Măsurând variabilitatea 54Cr în acești meteoriți, echipa a estimat rata impactului pentru Marte acum aproximativ 4,5 miliarde de ani și câtă apă au furnizat. Conform rezultatelor lor, ar fi existat suficientă apă pentru a acoperi întreaga planetă într-un ocean de cel puțin 300 de metri în adâncime (~1.000 de picioare) și până la 1 kilometru (0,62 mile) adâncime în unele zone.

