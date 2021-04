Bolnav de cancer, strigăt de disperare: Trebuie urgent să mă operez. Nu înțeleg de ce nu se poate

Vasile Buzatu este un bărbat în vârstă de 54 de ani din Craiova care a fost depistat cu o boală cruntă şi de aproximativ 8 luni face citostatice. Medicii au decis că are nevoie urgentă de o operație, dar bărbatul spune că nu o poate face din cauza unui test COVID pozitiv, iar viața sa este în pericol.

"Trebuie urgent să mă operez și trebuia să fiu acolo, la spital, de acum vreo trei zile. Și îmi este mare teamă că până pe data de 28 se agravează situația mai tare. Nu înțeleg de ce nu se poate. Nu înțeleg.", a spus bărbatul la RealitateaPlus.

Vasile Buzatu spune că a fost plasat 14 zile în carantină, iar asta a însemnat amânarea operației. El ar fi repetat însă testele la o clinică privată, iar alte două au avut rezultat negativ. Totuși, potrivit legislației, Direcția de Sănătate Publică (DSP) a menținut carantina.

"Am făcut analize precum și un test pentru că acestea sunt regulile. Testul mi-a ieșit pozitiv, deși nu am mers decât la clinica unde fac citostaticele și nu am ieșit din curte de la domiciliu, de multe luni de zile. După câteva zile, am repetat testul la o firmă particulară cu bani, iar testul mi-a ieșit negativ. Am încercat să anulez carantina, dar nu am reușit chiar dacă acum sunt negativ", a mai spus bărbatul.

Vasile Buzatu nu este singurul bolnav de cancer aflat într-o situație disperată. Cel puțin 20 de pacienți de la Spitalul Oncologic Fundeni n-au primit citostastice în ultimele 10 zile și au fost amânați pentru săptămâna viitoare.

VEZI ȘI: Document de la Institutul Oncologic București, din martie 2020, scurs în presă după scandalul citostaticelor