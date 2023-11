Bill Gates aduce în România burgerul vegan. Cât costă cel mai nou produs în care a investit miliardarul

Nordic Food, o filială a Nordic Group, adaugă un nou brand la portofoliul său: Beyond Meat, o companie de top specializată în produse revoluționare din "carne" de origine vegetală. De menționat că principalul investitor în Beyond Meat este nimeni altul decât Bill Gates.

Începând cu luna noiembrie 2023, românii pot savura produsele din gama Beyond Meat, care includ celebrul Beyond Burger, Beyond Sausage, Beyond Mince și Beyond Meatballs. Aceste produse Beyond Meat sunt disponibile în diverse canale de distribuție, precum hypermarket-uri, supermarket-uri, magazine cash & carry, retail online (de exemplu, Auchan, Selgros, Freshful), în magazinele tradiționale, în sectorul Food Service, în lanțurile de restaurante cu burgeri (cum ar fi Submarine Burger), precum și în locațiile specializate în vânzarea de burgeri, cum ar fi Food Trucks.

Beyond Burger este realizat din ingrediente vegetale. Mazărea asigură proteinele, sfecla îi oferă culoarea, uleiul de cocos și amidonul din cartofi îi asigură textura echilibrată. Burgerul lui Bill Gates, pe piaţa românească din 2 noiembrie. Prețul pentru doi burgeri a câte 113 g fiecare ajunge la 25 de lei în supermarketurile din România.

Burger "cu valoare"

Fondată în El Segundo, California, în 2009, compania Beyond Meat dezvoltă produse care oferă aceeași gust și textură ca produsele din carne, dar reprezintă o opțiune mai sănătoasă atât pentru consumatori, cât și pentru planetă. Trecerea de la carne de origine animală la proteine de origine vegetală poate avea un impact pozitiv asupra a patru aspecte de importanță globală: sănătatea, schimbările climatice, utilizarea responsabilă a resurselor naturale și conservarea biodiversității planetei.

Beyond Meat este o companie listată la bursa de valori Wall Street, una dintre cele mai influente piețe de capital din lume. Acțiunile sale se tranzacționează la prețul de 5,97 dolari pe unitate, înregistrând o scădere de 52% în acest an. Această scădere a venit ca urmare a rezultatelor financiare în scădere, cu o reducere de 30% a vânzărilor în trimestrul încheiat în iunie 2023, și pe fondul unor perspective slabe pentru restul anului. La acest moment, capitalizarea de piață a companiei este de 384 de milioane de dolari. Cu cinci ani în urmă, acțiunile se tranzacționau la prețul de 230 de dolari pe unitate.

În al doilea trimestru al anului 2023, compania a înregistrat venituri de 100 de milioane de dolari, în scădere cu 30% față de aceeași perioadă a anului precedent, și o pierdere de 53,5 milioane de dolari, comparativ cu o pierdere de 97 de milioane de dolari. Această scădere a veniturilor a fost cauzată de o reducere de 23,9% a volumului de produse vândute, pe fondul unei cereri slabe, în special în segmentele de vânzare cu amănuntul și servicii alimentare din Statele Unite ale Americii. În prima jumătate a anului 2023, compania a înregistrat venituri de 194 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă o scădere de 24%, iar din această sumă, aproximativ 120 de milioane de dolari au provenit din vânzările din SUA. Pierderile s-au situat la 112 milioane de dolari, comparativ cu 197 milioane de dolari în primul semestru al anului 2022. La momentul actual, capitalizarea de piață a companiei Beyond Meat se ridică la 320 de milioane de dolari.

Printre acţionarii Beyond Meat se numără fonduri administrate de Vanguard, Geode Capital, dar şi fondatorul Ethan Brown, Goldman Sachs, Morgan Stanley şi alţii.

