Banii aduc fericirea. Un studiu arată salariul minim de la care oamenii devin fericiți

"Banii nu pot cumpăra fericirea"este o veche zicală. De la apariția cercetărilor moderne de opinie publică, savanții au încercat să o testeze - cu rezultate diferite

O problemă este că fericirea poate avea aspecte diferite. Într-o lucrare celebră din 2010, psihologul Daniel Kahneman și economistul Angus Deaton (ambii câștigători ai Premiului Nobel pentru economie) au analizat sondajele Gallup și au constatat că evaluarea americanilor privind satisfacția vieții a crescut cu pașii cu venitul realizat, de la aproximativ 75.000 de dolari pe an la avea vreme (în jur de 90.000 de dolari în valorea de astăzi). Bunăstarea emoțională a fost măsurată răspunzând la întrebări despre sentimentele trăite în ziua precedentă.

Atunci când Kahneman și Deaton făceau această cercetare, doctorandul în psihologie de la Harvard și fostul manager de produse software Matthew Killingsworth dezvoltau un instrument de măsurare, o aplicație pentru iPhone numită Track Your Happiness care îi chestionează pe utilizatori la intervale aleatorii și întreabă despre activitățile și sentimentele lor, adesea folosind o scală glisantă pentru răspunsuri.

Killingsworth, acum senior senior la Wharton School de la Universitatea din Pennsylvania, și-a folosit de atunci aplicația pentru a măsura legătura dintre fericire și venit. Concluzia, tocmai publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, este că un venit mai mare continuă să aducă și mai multă fericire, chiar și după un venit de 90 000 de dolari.