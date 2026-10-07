Avertismentul unui medic pediatru despre focarele de boală din Ucraina: Să nu uităm că ne aflăm la graniță. Ar fi o mare tragedie

Sursa foto: Freepik / spital

Din articol Bacteria care face ravagii printre bebeluși

Zeci de mii de copii au rămas nevaccinați în 2025, iar medicii avertizează că scăderea acoperirii vaccinale readuce în atenție boli care pot avea consecințe grave.

Prof. dr. Doina Pleșca atrage atenția asupra numărului mare de copii care nu au primit prima doză de vaccin ROR sau nicio doză de DTP, dar și asupra acoperirii antigripale de doar 4,7%. Pediatrul avertizează inclusiv asupra riscului de reapariție a unor focare de difterie și subliniază pericolul tusei convulsive pentru sugarii foarte mici.

”Din rapoartele înaintate de Institutul Național de Sănătate Publică, în 2025, 60.000 de copii nu au fost imunizați cu prima doză de ROR (Rujeolă, Oreion, Rubeolă), 38.000 de copii - zero doze de diftero tetano pertussis (DTP) și aproximativ 67.000 de spitalizări ale copiilor din cauza lipsei de acoperire vaccinală împotriva gripei. În anul ce a trecut, 2025, avem o acoperire antigripală la 4,7%. Sunt cifre care ar trebui să ne pună mult pe gânduri” afirmă medicul pediatru prof. dr. Doina Pleșca, în interviul acordat lui Val Vâlcu, pentru DCNews și DCMedical.

Bacteria care face ravagii printre bebeluși

Prof. dr. Doina Pleșca a atras atenția: ”Nu doar cu rujeola ne-am confruntat, au crescut de alarmant și cazurile de copii care au făcut tuse convulsivă. Pentru cazurile de tuse convulsivă, e foarte importantă să aducem în discuție evaluarea și monitorizarea sarcinii, a gravidei și susținerea vaccinării acesteia, în vederea acoperirii imunologice a sugarului de vârstă mică, până când acesta poate fi imunizat. În primele două, trei luni, această bacterie de temut poate face ravagii, de la crize de apnee, cianoză, criză de convulsii la tulburări mecanice pulmonare și chiar la exitus, din nefericire”.

”Ar mai merita să nu uităm că suntem la granița cu Ucraina, că acolo acoperirea vaccinală a creat posibilitatea apariției unor focare de difterie, ceea ce ar fi mare o tragedie să ne confruntăm și cu această infecție în lunile care urmează” avertizează medicul pediatru.