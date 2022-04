Astra Giurgiu retrogradează matematic din Liga a II-a

Astra Giurgiu, campioană a României în 2016, este virtual retrogradată din Liga a II-a de fotbal, după ce a pierdut cu 1-3 meciul de sâmbătă de pe teren propriu, cu Ripensia Timişoara, în etapa a doua din play-out.



Alături de Astra, nu mai au nicio şansă matematică de a evita retrogradarea Dacia Unirea Brăila şi Dunărea Călăraşi.



CSC 1599 Şelimbăr a surclasat-o pe Dunărea cu 5-0, la Călăraşi, în timp ce Politehnica Timişoara a fost învinsă de Csikszereda cu 3-0 la Miercurea Ciuc. Sibienii au luat astfel o opţiune în faţa bănăţenilor pentru scăpa de barajul pentru evitarea retrogradării.



Rezultate:

PLAY-OFF - Etapa 2

Joi

AFC Hermannstadt - CS Concordia Chiajna 2-1

Sâmbătă

CSA Steaua Bucureşti - ACS Petrolul 52 Ploieşti (Stadion Steaua - Bucureşti, 14:30)

Duminică

AFC Unirea 04 Slobozia - AS FC Universitatea Cluj (Stadion 1 Mai - Slobozia, 13:30)



Clasament

1. Petrolul Ploieşti 50 puncte

2. FC Hermannstadt 47

3. U Cluj 43

4. CSA Steaua 38

5. Concordia Chiajna 37

6. Unirea Slobozia 33



Primele 6 clasate la finalul sezonului regular îşi dispută locurile de promovare într-un play-off. Partidele se joacă tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formaţie. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 şi 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 şi 7 din play-out-ul Ligii I. CSA Steaua nu are drept de promovare.



PLAY-OUT - Etapa 2

Sâmbătă

Grupa A

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Politehnica Timişoara 3-0

AFC Dunărea 2005 Călăraşi - CSC 1599 Şelimbăr 0-5

ACSM Politehnica Iaşi - AFC 1919 Dacia Unirea Brăila 1-0



Metaloglobus stă.



Clasament

1. AFK Csikszereda 36 puncte

2 Metaloglobus Bucureşti 31

3. ACSM Politehnica Iaşi 29

4. CSC 1599 Şelimbăr 27

5. Politehnica Timişoara 24

6. Dunărea Călăraşi 7

7. Dacia Unirea Brăila 2



Grupa B

Sâmbătă

AFC Astra Giurgiu - SC FC Ripensia Timişoara 1-3

ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu - AFC Unirea Constanţa 3-3

Duminică

FC Braşov - AS FC Buzău (Stadion Tineretului - Braşov, 11:00)



Unirea Dej stă.



Clasament

1. FC Buzău 32 puncte

2. FC Unirea Dej 31

3. Viitorul Pandurii 28

4. FC Ripensia Timişoara 28

5. FC Braşov 17

6. Unirea Constanţa 12

7. AFC Astra -1



Astra Giurgiu a fost penalizată cu 20 de puncte din cauza datoriilor neachitate.



În cadrul play-out-ului, în fiecare grupă se va disputa un singur joc între participante, rezultând astfel şase meciuri pentru fiecare formaţie. La finalul play-out-ului, vor retrograda locurile 6 şi 7, iar cele două formaţii de pe locul 5 în cele două grupe vor juca un baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga a II-a.

