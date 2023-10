Apus de soare albastru, surprins de Roverul Perseverance pe Marte

Roverul Perseverance al NASA a ajuns la cea de-a 842-a zi pe Marte. Pe măsură ce cerul roșu de deasupra începea să se întunece, robotul și-a îndreptat camera de navigație către orizontul încețoșat. Cu o singură poză, Perseverance a capturat un apus de Soare spectaculos și extraterestru, înconjurat de un cer albastru ciudat și rece, specific planetei roșii.

Marte se află mai departe de Soare decât Pământul, ceea ce înseamnă că lumina pe acest corp planetar apropiat nu este atât de puternică. Primește cel mult mai puțin de jumătate din lumina solară pe care o primim pe Pământ.

În plus, Marte are doar o fracțiune din atmosfera densă a Pământului, fiind compusă în cea mai mare parte din dioxid de carbon, cu doar o mică parte de azot și urme de oxigen.

Cum e posibil

Această dispersie a luminii albastre este ceea ce creează cerul albastru pe care îl vedem ziua pe Pământ.

Pe de altă parte, pe Marte, datorită compoziției diferite a atmosferei, lumina solară se comportă altfel. Atmosfera subțire, compusă în mare parte din dioxid de carbon, nu dispersează lumina în mod similar cu atmosfera densă a Pământului. Astfel, în timpul apusului de Soare pe Marte, cerul poate să capete o nuanță de albastru rece și ciudat, cu un aspect distinct față de cel de pe Terra.

Aceste diferențe în interacțiunea luminii solare cu atmosfera dau naștere pe Marte la apusuri de Soare cu o aură și o atmosferă aparte, care fascinează și uimește cercetătorii și publicul deopotrivă, scrie ScienceAlert.

De unde culoarea albastră

Pe Marte, când Soarele coboară sub orizont sau se ridică deasupra acestuia, lumina sa trebuie să străbată o cantitate mai mare de atmosferă. Această traversare a atmosferei are un impact asupra culorii luminii pe care o percepem. Majoritatea lungimilor de undă albastre și violete sunt mai puternic filtrate, iar lumina care ajunge la ochii noștri are o dominanță a tonurilor roșii. Acest fenomen este amplificat de interacțiunea luminii solare cu particulele de praf bogate în fier din atmosfera marțiană.

Astfel, pe Marte, cerul poate capăta o nuanță roșiatică distinctă în timpul apusurilor și răsăriturilor de Soare, creând peisaje spectaculoase și fascinante pentru roverele și exploratorii care studiază această planetă îndepărtată. „Culorile de pe Marte provin din faptul că praful foarte fin are dimensiunea potrivită pentru ca lumina albastră să pătrundă în atmosferă ceva mai eficient”, a explicat cercetătorul în domeniul atmosferei Mark Lemmon de la Universitatea Texas A&M pentru sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News