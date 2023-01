Ana Bogdan şi-a dat afară antrenorul chiar înainte de Australian Open: E dus cu capul...

Supărată că antrenorul ei ar fi făcut o criză de nervi la un antrenament, Ana Bogdan l-a dat afară pe francez.

"Gândiți-vă că nu luam o astfel de decizie, la capătul lumii, imediat după ce începusem colaborarea, dacă el nu făcea ceea ce a făcut! La mijlocul terenului, în mijlocul antrenamentului, de față cu toată lumea, nu poți să țipi la mine și să-mi vorbești așa, din senin. Înseamnă că ești dus cu capul și eu nu pot să stau cu un om de genul ăsta!

Am nevoie de echilibru, am nevoie de liniște, am nevoie de suport. Am nevoie de oameni pozitivi, nu mai am nevoie de oameni care nu-și pot gestiona propriile comportamente”, a declarat Ana Bogdan, conform ProSport.

"A fost cea mai scurtă colaborare. Are probleme cu capul"

"Nu mai am antrenor pentru că au fost ceva probleme la Adelaide. Asta cred că a fost cea mai scurtă colaborare pe care am avut-o cu cineva vreodată! Sunt mai multe lucruri la mijloc. Omul, din punctul meu de vedere, are probleme cu capul!

Au fost mai multe lucruri, pentru că nu pot să iau o decizie atât de radicală. Și la capătul lumii! S-au adunat mai multe lucruri. Noroc că am avut ochii deschiși și am fost precaută încă de la început cu el, om pe care nu-l cunosc. A fost bine că am avut ochii deschiși, n-am mers fără cap de la început.

Pe omul ăsta, pe cuvântul meu de onoare, nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată! Asta este tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el”, mai spune Ana.

Cei doi au început să lucreze după un mesaj pe Instagram

"M-a contactat pe net. El mi-a scris mie, pe Instagram, și i-am răspuns. Eu nu aveam antrenor la momentul respectiv. I-am zis să începem în decembrie, la început. A venit în țară, am început antrenamentele. Acolo cât de cât să zic că a fost OK, dar unele lucruri nu sunt prea în regulă la nivelul ăsta”, a mai arătat sportiva.

Thomas Grouet nu a făcut niciun comentariu cu privire la demitere.

