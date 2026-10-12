Ambasadorul SUA la NATO cere modernizarea infrastructurii militare în Europa de Est. Avertisment despre un posibil conflict în viitor

Militari. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Din articol Şeful militar al NATO în Europa, avertisment pentru Rusia

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a subliniat nevoia modernizării infrastructurii militare din Europa de Est, pentru a putea muta forţe, dar şi echipamente din Europa de Vest în Europa de Est.

Acesta a transmis şi un avertisment cu privire la un posibil conflict în viitor în Europa de Est.

Whitaker a transmis că Europa este pe locul al patrulea în lista priorităţilor strategice la Washington, după siguranţa naţională, emisfera de Vest şi zona Pacificului.

La Forumul de Securitate de la Varşovia, Matthew Whitaker a indicat că în Europa sunt multe baze militare nemodernizate, dar şi că este nevoie de o atenţie sporită pentru lanţurile de aprovizionare cu combustibil şi pentru acordurile care privesc staţionarea trupelor americane pe continent, în contextul revizuirii acestui lucru de către administraţia de la Washington.

Ambasadorul SUA la NATO a subliniat importanţa mobilităţii militare şi a capacităţii de "a muta lucrurile de la vest la est". El a spus că a avut deja discuţii cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare, dar şi cu alţi oficiali europeni, cu privire la riscul ca Rusia să atace un stat NATO până la sfârşitul acestui deceniu.

"Superputerile şi marile puteri globale au avut parte de provocări atunci când s-au extins prea mult. Preşedintele Donald Trump vrea ca aliaţii să devină capabili, nu dependenţi. Statele Unite nu fac un pas în spate. Ci doar vă rugăm pe voi să faceţi un pas în faţă", a declarat Whitaker.

De altfel, ambasadorul SUA la NATO a criticat şi ţările membre NATO care nu îşi ating ţintele de cheltuieli pentru apărare, şi a transmis că a avut un "mesaj foarte puternic" pentru liderii politici din Republica Cehă recent, după ce în ultimul an cheltuielile pentru apărare au fost de 1,8% din PIB, în loc de ţinta de 2%.

Andrius Kubilius a subliniat nevoia Europei de a-şi reduce dependenţa militară faţă de Washington şi a spus că Uniunea Europeană face deja eforturi în acest sens, pentru că îşi dezvoltă deja propriile drone, propriile sisteme de comunicaţii prin satelit, dar şi propriile capabilităţi de supraveghere, conform Politico.

Şeful militar al NATO în Europa, avertisment pentru Rusia

Comandantul suprem al forţelor NATO din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, va adresa luni un avertisment Moscovei cu privire la capacitatea Alianţei Atlantice de a contracara orice atac, în contextul în care cresc îngrijorările legate de ameninţarea rusă, notează AFP.

Grynkewich îşi va prezenta "teoria victoriei" privind cea mai bună modalitate de a învinge Rusia în cazul unui atac din partea acesteia, în cadrul unei conferinţe pe teme de securitate la Varşovia, în Polonia, potrivit unui purtător de cuvânt al NATO.

Această iniţiativă are loc în contextul în care NATO încearcă să transmită un mesaj Moscovei pentru ca aceasta să pună capăt la ceea ce oficialii occidentali descriu ca fiind o campanie "hibridă" de sabotaje şi ingerinţe care îi vizează pe susţinătorii Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei.

Temerile s-au accentuat în ultimele luni, Kremlinul părând să îşi intensifice acţiunile după mai multe incidente intens mediatizate, printre care se numără şi descoperirea unei drone încărcate cu explozibili pe un aeroport german.

"Conceptul de teoria victoriei al comandantului suprem al forţelor aliate în Europa este simplu: menţinerea avantajului NATO, ceea ce este conform cu planurile de descurajare şi apărare ale Alianţei şi se sprijină pe acestea", a declarat săptămâna trecută colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt al generalului american.

"Dar, având în vedere un mediu de securitate global instabil şi complex, trebuie să creăm încă de pe acum condiţiile pentru a descuraja orice agresiune şi, dacă este necesar, pentru a învinge în caz de atac", a continuat colonelul O'Donnell, subliniind că "teoria victoriei" defineşte un cadru care permite tocmai acest lucru.

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), fondată după cel de-Al Doilea Război Mondial, în 1949, pentru a contracara Uniunea Sovietică, dizolvată în 1991, îşi protejează în mod tradiţional cu mare stricteţe planurile de apărare destinate contracarării unui atac rusesc.

Este puţin probabil ca intervenţia generalului Grynkewich să dezvăluie multe detalii despre strategia NATO. Însă ea va trimite un semnal Moscovei şi ar trebui să liniştească membrii flancului estic al Alianţei Atlantice - învecinat cu Rusia -, alianţă care reuneşte astăzi Statele Unite, Canada şi 30 de ţări europene.

NATO repetă cu insistenţă că este o alianţă defensivă şi că nu are nicio intenţie de a ataca Rusia.

Oficiali occidentali afirmă că "atacurile hibride" ale Moscovei devin tot mai periculoase pe măsură ce armata rusă se împotmoleşte în Ucraina, unde luptă de la începutul anului 2022, şi că acestea riscă să provoace pierderi umane considerabile.