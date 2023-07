Curiozitatea ne-a împins să întrebăm ChatGBT ce este "nemurirea cuantică" şi dacă are legătură cu ideea de "viaţă veşnică" din Biblie. Ei bine, inteligenţa artifcială ne spune că acest concept de "nemurire cuantică" nu are suport științific în momentul de faţă și face parte mai mult din domeniul ficțiunii sau speculației filozofice decât din realitatea fizică. Termenul pare să fie o combinație a ideilor din fizica cuantică și dorința umană de a atinge nemurirea sau de a depăși limitele vieții umane.

În domeniul fizicii cuantice, există multe concepte complexe și interesante, cum ar fi superpoziția și entanglement-ul cuantic, dar niciunul dintre ele nu are legătură directă cu nemurirea sau prelungirea vieții umane. În realitate, însă, cercetarea medicală și biologică continuă să studieze procesele de îmbătrânire și să dezvolte terapii și tratamente pentru a preveni sau trata boli legate de îmbătrânire. Cu toate acestea, ideea unei nemuriri fizice sau a depășirii limitei vieții umane nu are fundament științific în acest moment și rămâne în sfera speculației și imaginației.

Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Ar fi posibil?

Dincolo de datele colectate de ChatGBT, fizicienii Niels Bohr și Werner Heisenberg au lansat o teorie care bulversează cu totul lumea științifică, teorie pe care o dezvoltă şi în volumul de carte care a lansat multe controverse Time & Eternity: The Question of Time in Church, Science and Theology. "Ați avut vreodată un accident inexplicabil în care „trebuia” să muriți, dar ați reușit să supraviețuiți datorită unei coincidențe norocoase? Sau ați fost vreodată atât de bolnav încât ați scăpat la limită de moarte? După aceea, v-ați amintit evenimentele în mod diferit față de cei din jur? O posibilă explicație este că ați trăit de fapt moartea într-o altă linie temporală, dar conștiința dumneavoastră a continuat să existe într-o realitate alternativă" susţin cei doi savanţi. Posibilitatea acestui fenomen este cunoscută sub numele de nemurire cuantică, un fel de Matrix, și ridică multe întrebări filosofice interesante.

Nemurirea cuantică a început ca un experiment de gândire la sfârșitul anilor 1980 și a fost ulterior formulată mai pe larg de fizicianul și cosmologul Max Tegmark. Acesta spune că, realmente, am putea muri de mai multe ori în timpul vieții noastre, fără măcar să ştim, potrivit watchmojo.com. Cu alte cuvinte, conștiința noastră se transformă în permanenţă, se deplasează în următoarea secvenţă temporală, foarte asemănătoare cu cea în care am murit. Aceasta înseamnă că putem experimenta moartea, dar rămânem în viață în următoarea linie a timpului.

Fizicienii Niels Bohr și Werner Heisenberg au lansat o teorie controversată pe această temă, cunoscută sub numele de Interpretarea de la Copenhaga. Conform acesteia, fotonii și alte particule pot exista simultan în mai multe stări şi sunt transformate într-o stare observată, iar toate celelalte stări sunt eliminate și nu mai reapar niciodată, sunt explicaţiile de specialitate din The Collector.

Cu toate acestea, este important să avem în vedere că știința și tehnologia progresează în mod constant, iar în viitor este posibil să se descopere noi modalități de prelungire a vieții sau de prevenire a proceselor de îmbătrânire. Cu toate acestea, orice astfel de dezvoltare necesită cercetări riguroase și etice pentru a asigura siguranța și beneficiile umanității.

