Ai endometrioză? Mai există o cale să ții în frâu „boala care nu se vindecă”, așa numitul „cancer care nu ucide”

Ai lucrat cu femei care au endometrioză. Explică-ne cum le ajută un life coach pe femeile care au această boală.

Coachingul, la fel ca meditația, vine cu o mulțime de beneficii, indiferent dacă ai un diagnostic sau nu. În cazul persoanelor diagnosticate cu endometrioză, și nu numai, e nevoie ca acestea să își schimbe stilul de viață avut până la diagnostic. Atunci când căutăm o schimbare în viața noastră, fie că e generată de o dorință sau nevoie, e important să găsim un context care să susțină această căutare. Coachingul este despre crearea unui context în care oamenii au oportunitatea de a-și descoperi potențialul. Este despre a ajuta oamenii să învețe despre ei, să descopere statusul lor actual și modelele de gândire, dar și să genereze noi perspective. Felul în care gândim este reflectat în comportamente. Astfel, coaching-ul este despre a parcurge un proces care să genereze noi modele de gândire din care să rezulte comportamente care să ducă la maximizarea potențialului.

De ce ai decis să ajuți femeile cu endometrioză?

Primul contact pe care l-am avut cu această afecțiune a fost atunci când Raluca Rotariu, co-fondator Endofoodart și terapeut în nutriție, a fost diagnosticată. Povestea ei o puteți citi aici. Tot atunci am înțeles cât de mult impactează acest diagnostic stilul de viață, comportamentele, alimentația, dar și perspectivele asupra viitorului. Am vrut să fac parte din proiectul Endofoodart pentru că acesta este despre a susține femeile, despre a crea o comunitate, un context de învățare în care am oportunitatea să ofer.

Care a fost cazul care te-a impresionat cel mai mult de când lucrezi cu femei cu endometrioză? Povestea cu puternic impact emoțional pentru tine.

Cred că ceea ce înseamnă acest diagnostic a avut cel mai mare impact asupra mea. Fiecare caz are particularitățile lui și fiecare femeie e specială. Am ales să învăț de la fiecare cât mai multe și să ofer prin sesiunile de coaching și meditație pe care le fac.

Care sunt top 3 sfaturi pe care le dai femeilor cu endometrioză?

Probabil tot aceleași sfaturi pe care le-aș da oricui: Să își găsească rostul în viață, să se îndrepte către el și să fie deschiși la schimbare. Este singura constantă.

Endometrioza este o boală gravă care afectează – la nivel mondial – o femeie din zece

Este considerată o boală tabu cu consecințe teribile. Endometrioza este una dintre principalele cauze a infertilității feminine. Boala presupune dureri insuportabile, tratamente și efectele lor secundare, iar la pacientele cu stadiul 3 sau 4 de boală, intervenții chirurgicale numeroase și chiar infertilitate.

Endometrioza este o boala cronică. Nu se vindecă, dar poate fi ținută sub control cu tratament

Sunt paciente care reușesc să își controleze boala prin alimentație și stil de viață sănătos și sunt și paciente care necesită un tratament cronic pe toată perioada vieții lor, activă hormonal. Rolul intervenției chirurgicale este de a aduce o pacientă din stadiul 3, 4 de boală la stadiul 1, 2. Intervenția nu vindecă, ci doar ameliorează semnificativ afecțiunea, urmând ca celelalte specialități conexe, împreună cu medicul curant să controleze boala. Pacienta, și după operație, rămâne o pacientă cronică.

VEZI ȘI: Corina Zaharia, soluție în lupta cu endometrioza. Se poate face zilnic și durează între 2 și 5 minute: Ne scapă de nervozitate și insomnii

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News