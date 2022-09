Adrian Mutu, operat de urgență. Ce a pățit. FC Rapid: Multă sănătate, Mister!

Adrian Mutu a ajuns atăzi de urgență la Spitalul Judeţean din Târgu Jiu, fiind însoțit de medicul echipei Rapid. Acolo i s-au acordat în grijiri medicale, iar ulterior, clubul Rapid a anunţat că tehnicianul Adrian Mutu a fost operat de apendicită, dar în București, la Spitalul Floreasca, potrivit Sport.ro.

„Adrian Mutu a fost operat cu succes şi îi va susţine pe băieţi de pe patul de spital! Antrenorul nostru a suferit o intervenţie chirurgicală, în urma unei crize de apendicită acută. Îi mulţumim domnului doctor Oprescu Constantin şi tuturor celor care l-au îngrijit la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală! Multă sănătate, Mister! Recuperare uşoară şi te aşteptăm cât mai rapid alături de noi!”, este mesajul de pe Facebook al FC Rapid.

Ulterior, pe pagina de Facebook a echipei a fost postată prima fotografie cu Adrian Mutu pe patul de spital. Mesajul care însoțește fotografiei este „All good” (n. trad. „totul e bine”).

Rapid Bucureşti, din nou pe primul loc în campionat. Victorie la FC Voluntari

FC Rapid Bucureşti a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în deplasare, în etapa a noua.

Rapid a obţinut a patra sa victorie consecutivă prin golul înscris de atacantul croat Marko Dugandzic (60), care a deviat la colţul lung centrarea lui Alexandru Ioniţă II, scrie Agerpres.



Echipa antrenată de Adrian Mutu are şapte victorii în acest sezon, dintre care trei în deplasare.



FC Voluntari a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, două egaluri şi patru eşecuri.



FC Voluntari - FC Rapid Bucureşti 0-1 (0-0), Stadion Anghel Iordănescu - Voluntari

A marcat: Marko Dugandzic (60).

Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Cătălin Cursaru (Ploieşti) - LPF.

Dan Petrescu, mulțumit că CFR Cluj a remizat cu FC Balkani, echipă anonimă din Kosovo / Rezultate grupe Europa Conference League

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat după meciul FC Ballkani, scor 1-1, în Conference League, că formaţia sa nu a făcut cel mai bun meci, dar rămâne în continuare neînvinsă în deplasare în actualul sezon al cupelor europene.

"Ei au avut mai mult posesia, au pasat mai mult, dar cred că au avut 2 maximum 3 şuturi pe poartă. Însă au marcat un gol foarte frumos. Noi am avut nişte ocazii, dar nu am reuşit să marcăm. E clar că nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar suntem în continuare neînvinşi în deplasare în Europa, avem 5 egaluri din 5 meciuri. Acesta e un punct pentru moral. Pe final, dacă eram mai atenţi, poate puteam să câştigăm, dar când egalezi în ultimul minut nu poţi să zici că eşti supărat. Ţinând cont că anul trecut am început grupa cu o înfrângere, acest egal e un pas înainte", a afirmat el.



"Dacă marcam noi primii, cred că era altul meciul azi. Dar când egalezi în ultimul minut trebuie să fii mulţumit. Dacă pierdeam, iar erau probleme. E clar că e mai bine să faci un egal decât să pierzi. Sperăm să câştigăm joi, iar cu 4 puncte după două meciuri putem să avem şase mai departe la calificare", a adăugat Petrescu. Vezi mai mult AICI.

