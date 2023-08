A murit George Cusnarencu. Doliu în cultură română

Nascut in 1951 la Dorohoi, in judetul Botosani, George Cusnarenscu a absolvit Facultatea de Limba si Literatura Romana a Universitatii din Bucuresti, in anul 1977. Ca student a frecventat cenaclul „Junimea” care functiona in cadrul Facultatii de Limba si Literatura Romana sub conducerea profesorului. si criticului Ovid S. Crohmalniceanu.

George Cusnarencu a debutat, cu un volum de proza ​​scurta, „Tratat de aparare permanenta”, in anul 1983. De-a lungul vremii a publicat mai multe romane, respectiv: „Tangoul memoriei”(1988), „Dodecaedru” (1991) , „Ultimul Isus, magnificul” (1995), „Calatoria Luceafarului” (1997), „Requiem” (1998), „Trandafirul Tacerii Depline” (1999), „Saptamana Patimilor” (2001), „Piata Aristotel” (2001) , „Colonia Penitenciara Oranj” (2001).

De asemenea, a mai publicat proza ​​scurta in mai multe volume de antologie, alaturi de alti scriitori din generatia sa. Astfel, lucrarile lui George Cusnarencu au aparut in volumele: „Proza umoristica romaneasca”, editat in anul 1985, „Iubiri subversive (Cele mai bune povestiri din 1997)”, aparut in anul 1997 sau „Generatia 80 in proza ​​scurta”, aparuta la Editura Paralela 45, în anul 1998.

George Cusnarencu a fost prezent cu povestiri traduse in doua antologii publicate la Moscova, in anii 1985 si 1987, dar si in culegerea de proza ​​scrisa de autori din tarile centrale si est-europene, Description of a Struggle, aparuta la editura Picador, in 1994. , la Londra, New York.

Ca scriitor, George Cusnarencu a primit premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din Romania, in anul 1984, si premiul „Ion Creanga”, al Academiei Romane, in anul 1993. In ultimii ani a fost redactor-sef al popularei reviste „Magazin”.

