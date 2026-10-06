Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc serbată la Roma

La 1 octombrie 2026, Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta a marcat „Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc” printr-un eveniment organizat la reședința Excelenței Sale, ambasadorul George Bologan. Momentul a fost dedicat Spitalului Pediatric „Bambino Gesù” al Vaticanului, ca gest de recunoștință față de personalul medico-sanitar care redă speranța multor copii și familii din România.

Au participat peste o sută de invitați. Medicilor și asistenților medicali li s-au alăturat reprezentanți ai cultelor, ai mediului diplomatic și ai presei. Evenimentul a avut loc în prezența doamnei consilier prezidențial Andreea-Mihaela Miu și a domnului Eugen Tomac, consilier onorific al Președintelui României, precum și a Mons. Mihăiță Blaj, subsecretar al Secției pentru Relații cu Statele și Organizațiile Internaționale din cadrul Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun.

În deschiderea serii, ambasadorul George Gabriel Bologan a declarat: „dedicăm această zi Spitalului Pediatric Bambino Gesù pentru că personalul său medical face posibile clipele în care multe familii de români, și nu numai, pot sta reunite în jurul mesei pentru a împărtăși pâinea și vinul și pentru a se bucura de acest dar minunat care este viața. Ei sunt cei care aduc zâmbetul pe chipul atâtor părinți și copii, transformând disperarea în speranță, iar acest eveniment este modul nostru de a le mulțumi pentru compasiune, apropiere și tandrețe”.

Doamna consilier prezidențial Andreea-Mihaela Miu a dat citire mesajului transmis de Președintele României, E.S. domnul Nicușor Dan, prin care șeful statului și-a exprimat aprecierea și recunoștința față de medicii și întreaga echipă a Spitalului Pediatric „Bambino Gesù”.

„Profesionalismul, dăruirea și generozitatea cu care această prestigioasă instituție medicală a Sfântului Scaun vine în sprijinul copiilor români reprezintă un remarcabil exemplu de solidaritate, de responsabilitate şi de împărtășire a valorilor profund umane care ne definesc şi ne apropie, în cadrul marii comunități europene!”, a transmis Președintele României.

În cadrul evenimentului a fost prezentat volumul „Vini di Romania - la guida per scoprire i migliori vini della Zosimo Wine Critic” de către criticul enologic Carmelo Sgandurra, care a condus apoi o degustare ghidată pentru invitați. Participanții au descoperit, astfel, varietatea regiunilor viticole românești și valoarea soiurilor autohtone, precum Fetească Neagră, Băbească Neagră, Busuioacă de Bohotin și Zghihară de Huși. Au fost prezentate vinuri produse de unele dintre cele mai prestigioase crame românești, printre care: Metamorfosis, La Sapata, Domeniile Tohani, HB Wine Podgoria Miniș, Corbuț, Domeniile Averești și Murfatlar.

Seara a fost completată de un moment muzical din repertoriul românesc susținut de doamna lector univ. dr. Cristina Deiana Struța și de Andreea Sorina Boboruță din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

România se numără astăzi printre primii zece producători de vin din Europa și are o tradiție vinicolă milenară. Prin această seară, misiunea diplomatică a găzduit un itinerar gastronomic, enologic și cultural într-un cadru cu vocație universală. Evenimentul contribuie la dezvoltarea dialogului dintre România și Sfântul Scaun prin punerea în valoare a legăturilor umane și a tradiției culinare, arătând că produsele țării noastre pot deveni instrumente de cunoaștere reciprocă.

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul companiei Tradingfoods Srl, al cramelor participante și al Fundației Tender.