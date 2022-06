Lucian Bode, mesaj cu ocazia Zilei Internaționale Împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri : „Accentul se pune pe segmentul vârstei tinere”

„Astăzi, de Ziua Internațională Împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri, vreau să trag încă o dată un semnal de alarmă cu privire la aceste fenomene care distrug vieți, dezbină comunități, subminează modernizarea și evoluția statelor!

Am solicitat tuturor structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne mai multă implicare și eficiență atât în activitățile de combatere, cât și în cele de prevenire.

Față de întreg lanțul care întreține acest flagel, dar și față de acei reprezentanți ai instituțiilor statutului care se dovedesc complici nu trebuie să existe niciun fel de toleranță.

Activitățile de identificare, depistare și apoi de tragere la răspundere trebuie intensificate. Toate eforturile instituțiilor în acest sens trebuie susținute și consolidate.

Am subliniat, întotdeauna, importanța prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri, iar Ministerul Afacerilor Interne a desfășurat campanii de informare și conștientizare cu privire la riscurile pe care le implică aceste comportamente nocive.

Eficiența activităților de prevenire presupune abordarea integrată a acestui fenomen, cu accent pe segmentul vârstei tinere și al categoriilor vulnerabile.

Instituțiile fac eforturi considerabile în acest sens, însă doresc să subliniez că este nevoie de un efort comun în care trebuie să ne implicăm cu toții: factori de decizie din ministere, structuri specializate din sistemul politienesc si judiciar, specialiști anti-drog, profesori și părinți.

Doar împreună putem câștiga această luptă!”, se arată în comunicatul de presă.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a transmis un semnal de alarmă cu privire la consumul de droguri. „Este cu adevărat cutremurător ceea ce se întâmplă! Nu vreau să dau un verdict, însă consumul de droguri la volan riscă să-l egalizeze pe cel de alcool”, a spus ministrul.

„Suntem cu toții martori la exacerbarea unui fenomen: consumul de substanțe interzise. Este o realitate dură, de aceea răspunsul autorităților trebuie să fie unul pe măsură”, a spus ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, miercuri, la „Forumul Siguranței Rutiere”. Ulterior, acesta a precizat: „Măsurile de prevenire și combatere pe care structurile MAI le pun în practică încep să dea rezultate. Vă dau câteva cifre. Bilanțurile noastre, în urma acțiunilor structurilor MAI, au arătat că avem de-a face cu tot mai mulți șoferi care conduc, atenție, sub influența acestor substanțe. A fost un weekend prelungit, cel cu Rusaliile, am avut în teren peste 4.800 de angajați ai structurilor MAI zilnic, am desfășurat peste 1400 de acțiuni. În urma controalelor efectuate, au fost reținute 112 permise de conducere, ca urmare a consumului de droguri sau alte substanțe interzise, fiind constatate aproximativ 170 de infracțiuni prevăzute la legislația pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. În trei nopți, în doar trei nopți, în județul Constanța mai exact! 17, 18, 19 iunie!”, a subliniat ministrul.

„3.300 de conducători auto au fost testați și am constatat 34 de infracțiuni pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive și 40 pentru conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului. Este cu adevărat cutremurător ceea ce se întâmplă! Nu vreau să dau un verdict, însă consumul de droguri la volan riscă să-l egalizeze pe cel de alcool. Pentru a limita astfel de comportamente extrem de periculoase, este nevoie de o abordare cuprinzătoare la toate nivelurile societății și de o dezbatere națională a problematicii”, a spus Lucian Bode.

„Guvernul României a realizat și aprobat Strategia națională pentru siguranță rutieră 2022 - 2030, o strategie în care sunt implicate mai multe instituții ale statului român și prin care ne propunem să reducem cu 50 la sută accidentele din care rezultă vătămări corporale grave sau decese. Cum ne propunem să facem acest lucru? Prin acțiuni clare și o să amintesc trei direcții majore la care noi ne-am gândit. În primul rând, modernizarea infrastructurii rutiere și adaptarea la măsurile de siguranță necesare. În al doilea rând, introducerea unui sistem de management al vitezei și de supraveghere a traficului pe drumurile publice, sistem care prevede integrarea unor camere video și aparate radar, montate pe principalele drumuri din România. Și, nu în ultimul rând, identificarea programarea de educație rutieră, atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni”, a spus ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, miercuri, tot la „Forumul Siguranței Rutiere”.

