Ziua comemorării victimelor Holocaustului. Bibi Netanyahu: ”Antisemitismul e viu, dă din picioare, fatal în campusurile universitare din America de Nord"

Bună... ziua. Nu... Mă numesc... Da... Nu, nu e bine... Numele meu este Dac Gelber. Sunt din Olanda. Am aproape 77 de ani și am trăit sub ocupația germană timp de 5 ani. Alți 2 ani în lagărele de concentrare. Aproximativ jumătate de an în Westerborg." Așa începe actorul Nicolae Călugăriță textul pe care îl dedică zilei de 27 Ianuarie, o zi ce rezumă întreaga atrocitate macabră suferită de milioanele de victime.

Personalitățile lumii nu ratează să marcheze importanța Zilei Holocaustului

În cursul acestei zile, Barack Obama a postat pe Twitter: ”În această zi, a rememorării victimelor Holocaustului, onorăm victimele și supraviețuitorii uneia dintre cele mai negre perioade din istoria lumii. Dar nu e suficient doar să ne amintim - trebuie sa avem curajul să luăm atitudine împotriva actelor de bigotism și ură, oricând suntem martorii acestora.”

Papa Francisc - mesaj tranșant în lupta împotriva antisemitismului

Papa Francisc, recunoscut pentru mesajele de pace, este, de data aceasta, ceva mai tranșant, afirmând: '”Trebuie încurajată noua generație să fie conștientă de oroarea acestei pagini negre din istorie, pentru a construi un viitor în care demnitatea umană nu mai este călcată în picioare.”

Benjamin Netanyahu face un JURĂMÂNT

Prim-ministrul Israelului a publicat astăzi, pe pagina de Facebook, un video nu doar emoționant, ci cu un mesaj puternic, afirmând: ”Antisemitismul a prevalat mult prea mult în Europa. Fiind necontestat, antisemitismul a crescut, mai puternic, ca mai apoi să explodeze... Dacă lumea a crezut că umanitatea și-a învățat, în sfârșit, lecția și s-a eliberat de antisemitism - că a fost aruncat în gunoiul istoriei, acolo unde aparține - au greșit... Îl găsim viu, dând din picioare, fatal în campusurile universităților din America de Nord, printre elite europene. Fac un jurământ solemn, acela că nu voi uita niciodată trecutul tragic și nu voi permite evreilor să fie, încă o dată, fără apărare, împotriva forțelor care caută distrugerea noastră. `Niciodată` nu e un slogan, este politica noastră, misiunea noastră și întotdeauna îl vom duce până la capăt.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News