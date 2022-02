Viorel Lis, FACTURĂ uriașă la gaze. Ce pensie are fostul primar al Capitalei: Noi nu sărbătorim Valentine's Day, noi sărbătorim pensia

De Ziua Îndrăgostiților, Oana Lis a mărturisit că nu sărbătorește Valentine's day, ci ziua în care soțul ei încasează pensia. Soția lui Viorel Lis spune că sunt îngroziți de facturile la gaze pe care le-au primit luna aceasta și că nu știe dacă le vor ajunge banii să le plătească.

”Noi nu sărbătorim Valentine`s Day, noi sărbătorim când vine pensia! Cât a venit factura? Păi, crezi că o plătesc? Dacă am bani plătesc, dacă nu, nu, săptămâna viitoare. Într-adevăr se simte la buzunare. S-a scumpit viața foarte mult. Trebuie să căutăm soluții că de la Guvern nu prea vin!”, a spus Oana, potrivit Click.

Viorel Lis își serbează ziua de naștere la păcănele

Viorel Lis urmează să împlinească 78 de ani pe 19 martie. Soția sa îi pregătește o surpriză de proporții: Vrea să îl ducă în locul lui preferat: la păcănele.

”Pe 19, de ziua lui, îl scot pe Viorel la păcănele, moartea lui! Nu a mai ieșit săracul din casă de nu mai știe când!”, a mai spus Oana Lis, potrivit sursei citate



Ce pensie are Viorel Lis

Deși a fost primarul Capitalei în perioada 1997 - 2000, Viorel Lis spune că primește o pensie de prim angajat, de 3200 de lei, din care 1000 îi cheltuie pe medicamente.

”Eu am o pensie nu de primar, ci de prim angajat. Am 32 de milioane. 10 milioane se duc lunar pe medicamente. Mulți zic că am fost primar, păi să vină să le dau averea mea!”, a dezvăluit Viorel Lis, la Kanal D.

În urmă cu ceva timp, Oana Lis dezvăluia ce venituri are soțul ei și cum se chinuie să trăiască, de la o lună la alta.

”Nu e un secret. Viorel, după o viață de muncă, are pensie de 3.000 de lei. La un calcul la rece, cam 800 de lei sunt pastilele, extra pe lângă cele subvenționate de stat. Dacă are nevoie de o terapie, de un RMN, alți 700 de lei. Întreținerea, partea lui, 300 de lei, mâncarea pentru un om cu diabet… nu-i ajung 3.000 de lei.

Oamenii nu înțeleg că noi glumim foarte mult și chestia asta că eu trăiesc din pensia lui sunt niște glume foarte proaste sau că îi iau pensia. Eu ca psiholog lucrez doar online. Aș putea să mă angajez undeva, dar atunci cine are grijă de Viorel, cine îl spală pe Viorel, cine îi dă de mâncare lui Viorel? Ar trebui să angajez o infirmieră care să aibă grijă de el.(...) Am renunțat la foarte multe lucruri. Nu am mai plecat într-o vacanță în afară de peste 10 ani. Nu stau cu el pentru bani. Unde sunt banii?”, a spus Oana Lis într-o emisiune TV, potrivit wowbiz.ro.

