„Vâslește pentru viață!”: pe apă, contează ce poți face, nu ce te limitează

Prin caiac și dragon boat, Asociația Club Sportiv Nautic Titanii oferă persoanelor cu dizabilități și grupurilor vulnerabile o formă de terapie, recuperare și incluziune. Betano susține programul „Vâslește pentru viață!”, contribuind la participarea constantă a peste 400 de beneficiari. Sprijinul său include și pontonul adaptat amenajat recent în Parcul IOR, de pe care participanții pot urca în ambarcațiuni în siguranță și pe cont propriu.

Pentru multe persoane cu dizabilități, sportul rămâne un spațiu greu accesibil. Asociația Club Sportiv Nautic Titanii (Kayak Champions) le propune o alternativă: apa. Prin programul de sport adaptat „Vâslește pentru viață!”, lansat în 2023, clubul folosește caiacul și dragon boat-ul ca instrumente de incluziune socială, terapie și recuperare pentru persoanele cu dizabilități și grupurile vulnerabile din București și din zonele învecinate.

Beneficiile programului se văd pe mai multe planuri. Vâslitul pune în mișcare brațele și trunchiul și solicită coordonarea și echilibrul, iar activitatea fizică regulată susține procesul de recuperare. Dragon boat-ul, în care întregul echipaj vâslește în același ritm, transformă efortul individual într-o experiență de echipă, iar sentimentul de apartenență contribuie la starea de bine psihică și la integrarea în comunitate. Fiecare ieșire pe apă devine, astfel, și un exercițiu de încredere și autonomie.

Impactul programului a fost recunoscut și public. În 2024, „Vâslește pentru viață!” a primit Premiul al II-lea și Premiul pentru Impact Social la Gala Societății Civile, distincții care îl confirmă drept un model de terapie prin sport.

„De la o sesiune la alta, vedem cum participanții câștigă încredere și devin parte dintr-o echipă. Bucuria și entuziasmul cu care așteaptă fiecare antrenament ne motivează și ne inspiră să dezvoltăm programul și să îl extindem în fiecare an. Ne dorim ca tot mai multe persoane să afle că sportul nautic le este accesibil și să ni se alăture pe apă.” — Marian Baban, Președinte, Asociația Club Sportiv Nautic Titanii

Pentru o persoană cu dizabilități, primul pas, accesul la apă, este adesea și cel mai dificil. Un ponton obișnuit oferă puține puncte de sprijin, iar urcarea în caiac cere echilibru, forță și mobilitate. De aceea, de multe ori, este nevoie de ajutorul altor persoane.

Noul ponton adaptat din Parcul IOR răspunde tocmai acestor dificultăți. Gândit pentru nevoile persoanelor cu dizabilități, acesta face mai ușor și mai sigur fiecare pas, de pe mal până la urcarea în ambarcațiune, astfel încât participanții să poată urca la bord pe cont propriu. Diferența înseamnă mai mult decât confort: înseamnă autonomie și demnitate, de care va beneficia fiecare participant care iese pe apă, acum și în anii următori.

„Sportul are puterea de a deschide uși care păreau închise, iar echipa Clubului Sportiv Nautic Titanii demonstrează acest lucru prin «Vâslește pentru viață!». Pontonul adaptat din Parcul IOR înseamnă, pentru participanți, șansa de a ajunge la ambarcațiuni în siguranță și pe cont propriu. Contribuim cu convingere la un program în care timpul petrecut pe apă înseamnă deopotrivă terapie, incluziune și bucuria de a fi împreună.” — Dragoș Mîndreci, Country Manager Betano România

Sprijinul pentru „Vâslește pentru viață!” face parte din direcția de incluziune prin sport a platformei de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil”. În cadrul acesteia, Betano susține sportivi, echipe și inițiative care fac sportul cu adevărat incluziv și este alături de programele care aduc sportul mai aproape de cei care nu au mereu această șansă. Incluziunea nu este un gest punctual, ci un angajament constant pentru acces, bazat pe convingerea că fiecare merită un loc în sport.