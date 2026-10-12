USR versiunea 7.0 îți ia datele din telefon, fără posibilitate de ștergere. Diana Buzoianu, ”expertă în protecția datelor”, chemată să dea explicații

Diana Buzoianu (USR), ministru interimar al Mediului. Sursa foto: Agerpres

USR, partidul care vorbește despre transparență și protecția datelor, ajunge în centrul unui scandal declanșat de propria sa aplicație, care colectează informațiile privind utilizatorii (telefon, e-mail, fotografii, documente și identificatori ai dispozitivului), fără o procedură clară de ștergere a datelor.

Ironia? Unul dintre miniștrii USR a ajuns în funcție după ce a acumulat, ca avocat stagiar, ”expertiză în protecția datelor personale”. Nu are importanță pentru electoratul de dreapta că îi lipsește expertiza pentru funcția de ministră a Mediului cu care a cadorisit-o partidul, în coabitarea sa cu ”ciuma roșie” PSD. Ce contează e că are atât de multă expertiză în protecția datelor încât, după numai doi ani de stagiatură, singurii din cartea sa de muncă până acum, a ajuns să redacteze ”politici cheie pentru societăţi naţionale şi multinaţionale în vederea protejării datelor cu caracter personal”. Din păcate, aceste politici cheie nu au ajuns și la USR.

Potrivit România TV, aplicația USR solicită date despre telefon, email, fotografii, documente, identificatori ai dispozitivului, iar la ștergerea datelor, aplicația nu oferă o modalitate de a solicita ștergerea.

Ecranul de autentificare al aplicației solicită numărul de telefon pentru trimiterea unui cod. Pagina din magazin declară și colectarea posibilă a emailului, fotografiilor, fișierelor și documentelor, plus categoria identificatorilor dispozitivului sau a altor identificatori.

Deși un partid care cere asemenea date trebuie să poată explica precis ce face cu ele, aplicația nu prezintă asemenea informații.

Pe iPhone, emailul, telefonul, fotografiile sau videoclipurile și identificatorul utilizatorului apar între datele care pot fi asociate identității sale. Istoricul actualizărilor menționează încărcarea documentelor pe server. Aplicația gestionează și repartizarea delegatului la o secție de votare.

Datele din Google Play susțin că aplicația nu permite să fie solicitată ștergerea datelor. Nota generală de informare a aplicației USR arată că datele nu vor fi utilizate pentru decizii automatizare și crearea de profiluri, ca, la o altă secțiune să spună că pot fi folosite programe informatice pentru decizii sau profiluri despre persoană.

La ștergere, nota afirmă că membrii nu pot solicita eliminarea datelor cât timp aparțin partidului, apoi recunoaște solicitarea în anumite circumstanțe, conform sursei citate de Rtv.

Situația este una sensibilă, având în vedere că vorbim despre un partid din România, acuzat că posibil colectează date ale utilizatorilor aplicației.

Această informație vine și-n contextul în care, din USR, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este în atenția publică, în aceste zile, după războiul pe care l-a declarat șefei ANM. Diana Buzoianu este la bază avocat, având o activitate de trei ani în această profesie. Conform informațiilor publice, aria sa de expertiză este chiar protecția datelor cu caracter personal (GDPR). A obținut certificarea internațională CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) acordată de IAPP, implementând de conformitate cu normele GDPR pentru companii din diverse industrii.

Dacă datele personale sunt atât de importante, cum se explică semnele de întrebare privind aplicația USR? Poate Diana Buzoianu, specialistă în GDPR, să ofere răspunsul pe care aplicația nu îl oferă?