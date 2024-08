Ursula von der Leyen ar fi propus României două portofolii de comisar. Bogdan Chirieac, întrebare-cheie: Și cu asta basta!

Portofoliul de comisar european din partea României ar putea fi schimbat. Potrivit Antena 3 CNN, după discuțiile pe care premierul Marcel Ciolacu le-a avut cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au apărut surse din Guvern care spun că vom primi un portofoliu mai bun decât cel pe care politicienii noștri îl negociau deja.

"Ar fi un portofoliu tot cu valențe economice, din ce înțelegem pe surse din Guvern. Nu e clar care ar putea fi acesta, însă se spune că ar fi unul mult mai bun. Știm că vizau inclusiv postul de comisar pe agricultură", a relatat reporterul Vasile Marcu.

Totodată, tot pe surse, se spune faptul că șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi propus, de fapt, României, două portofolii de comisar.

Bogdan Chirieac, întrebare-cheie: Vi se pare că România a profitat de faptul că au fost comisari europeni din România?

Analistul politic Bogdan Chirieac, aflat în direct la Antena 3 CNN, a comentat acest subiect, explicând faptul că până la urmă, indiferent de posturile pe care le va obține țara noastră, totul depinde de administrația din România.

"E vorba de politici, e vorba de administrație performantă, ceea ce România nu are. Mi se pare că am avut portofolii foarte importante în ultimii 15 ani, am avut agricultură, am avut dezvoltare, am avut transporturi. Vi se pare că România a profitat de faptul că au fost comisari europeni din România? Nu. Important e ca oamenii să își facă treaba, să nu fie arătată România cu degetul, că și așa era arătată de prea multe ori, și cu asta basta. În rest, suntem la masa guvernului european, avem comisari, nu mi se pare așa o mare încercare și o mare încordare că să luăm ministerul economic că nu știm ce vom face. Păi deocamdată vedeți că nu s-au sustras banii din PNRR și nu s-au tras banii din exercițiul 2021-2027, dar sperăm anul acesta un miliard, la jumătatea exercițiului, deci totul se oprește la administrația din România, acesta este adevărul, comisarul ca și comisarul...", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Reamintim că Premierul Marcel Ciolacu l-a propus, la întâlnirea cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe eurodeputatul PSD Victor Negrescu pentru funcția de comisar european din partea României. Totuși, Partidul Național Liberal nu ar fi de acord cu această nominalizare. Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a spus zilele trecute că decizia finală va fi anunțată după ce premierul va avea o discuție cu partenerii din Coaliție, dar și cu președintele Klaus Iohannis. România ar fi negociat până acum fotoliul de comisar pentru economie.

