Ungaria, în faţa unor decizii dificile. Viktor Orban: Avem bani să le dăm ucrainenilor. Ca împrumut sau ca donație

Potrivit acestuia, Ucraina are nevoie de un ajutor financiar de circa 5 miliarde de euro pe lună pentru a nu intra în colaps în timp ce continuă războiul cu Rusia, iar întrebarea acum este cine va oferi aceşti bani.



Discuţii sunt în desfăşurare despre cum ar trebui împărţită această contribuţie între UE şi SUA, de asemenea despre cum să fie împărţită mai departe contribuţia între statele blocului comunitar dacă UE va participa la susţinerea financiară a Ucrainei şi dacă toate statele membre vor dori să contribuie, a indicat premierul ungar.



Aşadar, a continuat el, Ungaria va trebui să decidă dacă ia parte la acest proces şi se află în faţa unor decizii dificile, dacă avem bani să le dăm ucrainenilor, şi în ce formă să-i dăm: împreună cu alţii, separat, ca o donaţie sau un împrumut. Acestea vor fi clarificate în următoarele două-trei luni în discuţiile în cadrul UE, estimează Orban.



În opinia sa, Occidentul pro-război ar trebui să plătească factura reconstrucţiei şi gestionării Ucrainei. Discuţia este despre sume inimaginabile, a remarcat Orban, adăugând că, nici măcar înainte de război, Ucraina nu putea încasa suficienţi bani pentru a-şi susţine bugetul.

Viktor Orban, împotriva sancţiunilor impuse Rusiei





În ce priveşte războiul provocat de agresiunea rusă, premierul ungar a spus ca se aşteaptă la o intensificare a apelurilor către UE pentru a sprijini o încetare a focului şi negocieri de pace. El a evocat tensiuni pe acest subiect la summitul UE desfăşurat săptămâna trecută, dar şi-a exprimat speranţa că raţiunea va prevala mai devreme sau mai târziu.



Viktor Orban s-a declarat din nou împotriva sancţiunilor impuse Rusiei, apreciind că acestea au avut ca efect în UE plata unei suprataxe pentru sancţiuni în sectorul energetic.



Aceste sancţiuni au fost adoptate iniţial ca un instrument pentru a pune rapid capăt războiului şi pentru a pedepsi Rusia în urma declanşării lui, aşa că noi (Uniunea Europeană) am făcut un plan şi am săpat o groapă pentru ruşi, dar am sfârşit prin a cădea noi în ea, consideră premierul ungar. UE propune acum să mai săpăm, în timp ce Ungaria spune că ar trebui să ieşim afară, iar aceste două abordări se ciocnesc la fiecare summit european, a adăugat Orban.



El a criticat şi mecanismul european de solidaritate menit să evite discrepanţe în aprovizionarea cu gaze între statele membre ale UE, întrucât Ungaria şi-a asigurat aprovizionarea cu gaze care să-i acopere consumul intern şi nu este de acord să transfere din stocul său de gaze către alte ţări care nu mai au astfel de resurse suficiente pentru că au susţinut sancţiunile împotriva Rusiei.



Orban a respins şi participarea Ungariei la achiziţii comune de gaze în cadrul UE, argumentând că gazele obţinute astfel vor fi mai scumpe decât cele pe care guvernul ungar le-a contractat direct din Rusia.

