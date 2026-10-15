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Un nou pod între China și Coreea de Nord va fi inaugurat joi

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
china pod
Foto: realitatea.md

Un nou pod va fi inaugurat joi între China și Coreea de Nord peste fluviul Yalu, care marchează frontiera între cele două țări, a relatat miercuri presa publică chineză, relatează AFP.

Deschiderea acestui pod între orașul chinez Dandong și una dintre cele mai izolate țări din lume continuă recenta consolidare a legăturilor fizice dintre Coreea de Nord și puternicul său vecin și partener.

Podul cu patru benzi, lung de 3.026 de metri, a fost finalizat în 2014, însă deschiderea sa a fost întârziată de diverse probleme, inclusiv de lipsa drumurilor de legătură și a instalațiilor vamale de partea nord-coreeană, a relatat agenția de știri sud-coreeană Yonhap.

El are drept scop să ofere o alternativă și, în cele din urmă, să înlocuiască Podul Prieteniei China-Coreea de Nord, care are o capacitate limitată.

China rămâne un susținător diplomatic și economic cheie al Coreei de Nord, o națiune izolată supusă numeroaselor sancțiuni ONU, în pofida apropierii Coreei de Nord de Rusia, un partener, dar și un rival regional al Chinei.

Compania națională chineză Air China a reluat în martie zborurile directe între Beijing și Phenian după o pauză de șase ani din cauza închiderii frontierelor cauzate de pandemia de Covid-19. În aceeași lună, cele două țări au relansat legătura feroviară care fusese suspendată din 2020.

China și-a redeschis complet granițele în 2023. Cu toate acestea, accesul la Coreea de Nord, condusă cu mână de fier timp de trei generații de dinastia Kim, rămâne sever restricționat, precizează Agerpres.

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