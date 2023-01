Un nou caz de dopaj în sportul românesc. Maria Boldor, cea mai bună sportivă a Federaţiei de Scrimă, prinsă dopată. A fost scoasă din lotul olimpic, iar CSA Steaua i-a suspendat contractul

Am rămas fără cuvinte. Nu ne-a căzut bine deloc, dar chiar nu ai ce să faci. Pentru mine nu e o bombă, nu mă mai surprinde nimic în ziua de azi. Ea a făcut analiza când era acasă, nu la competiţie, în luna noiembrie. După Campionatul Mondial i s-a făcut control şi nu a fost nicio problemă. Maria avea probleme la genunchi şi ar fi trebuit în mod normal să se opereze. Dar în situaţia asta nu ştiu. Noi am scos-o din lotul olimpic, de peste tot, aşa cum e normal. Ea nu mai are contract nici cu CSA Steaua, i l-au desfăcut. Nu ai cum să-i verifici acasă, să stai după ei. Acum suportă consecinţele. Nu exista la noi practica dopajului. Nu îmi amintesc să fi avut ceva probleme. Am fost şi sportiv şi antrenor şi arbitru, dar nu am avut aşa ceva. Dar sunt aceste generaţii, mai ciudate, după cum vedeţi. Mi-a spus că va cere contraexpertiza, iar dacă aceasta se va confirma riscă între doi şi patru ani de suspendare, a declarat Marius Florea, preşedintele Federaţiei Române de Scrimă pentru Agerpres.

Maria Boldor, 26 ani, de la CSA Steaua, a fost desemnată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Scrimă în 2022 pentru medalia de bronz cucerită la floretă individual cu prilejul Mondialelor de la Cairo, dar din cauza unei accidentări nu a putut participa la festivitate.

Ana Maria Brânză, uluită: Sperăm să fi fost doar o sperietură

"Nu pot să comentez nimic, nu pot să-mi dau seama. Așteptăm cu toții proba B, să fie analizată. Până atunci nu este nimic de zis.

Eu întotdeauna am spus despre dopajul în scrimă… eu am cunoștiință de un singur caz, petrecut prin 2012. Eu mereu am spus că nu știu să se inventat substanța care să te facă să gândești mai repede.

Sperăm să fi fost doar o sperietură, proba B să fie negativă. Partea de educație în acest sens ar trebui să fie din ce în ce mai prezentă”, a spus Ana-Maria Brânză, la Pro Arena.

CSA Steaua i-a suspendat contractul

"Clubul Sportiv al Armatei Steaua a luat act de decizia Agenției Naționale Anti Doping, privind suspendarea provizorie a sportivei Beatrice-Maria Boldor-Boghiță, ca urmare a rezultatului pozitiv al probei A. Maria Boldor este componentă a lotului olimpic de scrimă a României, fiind inclusă în programul ADAMS alături de alți sportivi, care au potențial de calificare la Jocurile Olimpice.

În baza articolului 80 din Legea 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, suspendarea provizorie a unui sportiv este obligatorie pe baza unui rezultat pozitiv al probei A. Beatrice-Maria Boldor-Boghiță a cerut efectuarea de teste pe eșantionul B, iar până la comunicarea rezultatelor finale s-a luat măsura suspendării tuturor activităților de pregătire sportivă, precum și a contractului de activitate sportivă încheiat între cele două părți.

Clubul Sportiv al Armatei susține un sport curat, fără dopaj, iar până la soluționarea finală a cazului este alături de sportiva sa”, se arată în comunicatul publicat de către CSA Steaua pe Facebook.

