Un fan a intrat pe teren la finala Australian Open. Mesaj pentru refugiaţi pe pancartă

În setul secund, pe când Rafael Nadal se pregătea să servească pentru set, un protestatar a pătruns pe teren, având la el un mesaj pe care scria: ”abolirea detenției pentru refugiați”.

Forțele de ordine au părut un pic surprinse de incursiunea mesagerului, însă au intervenit la timp, înainte ca lucrurile să poate degenera.

Primul impuls al lui Rafael Nadal a fost să părăsească arena, însă s-a întors după doar câteva secunde. Evenimentul nefiind în partea sa de teren, Daniil Medvedev a privit și a așteptat să vadă cum se termină totul.

Momentul nu a fost unul de bun augur pentru Rafael Nadal, care a servic pentru set, dar nu a reușit să-l închidă. A avut o minge de set, dar rusul a luptat fantastic și întors jocul, ca mai apoi să întoarcă și setul.

”Avem o problemă aici. Securitatea este pe teren. Va dura puțin. Rafa este în regulă, totul este în regulă, dar securitatea s-a descurcat foarte bine. Nu a pierdut nicio secundă. Deci, cineva este escortat. Și ne vom întoarce la meci cât de curând. O acțiune grozavă din partea echipei de securitate. Indiferent de ce a încercat persoana respectivă, noi nu îi vom oferi aer sau oxigen”, a fost reacția comentatorilor de la Channel Nine, conform Digisport.ro.

Nadal, înainte de finală: Mult timp nu am putut să mă antrenez

"Am trecut prin multe momente dificile, multe zile în care am muncit din greu fără să văd luminița de la capătul tunelului. Mai am de muncă, dar am parte de susținerea echipei mele și a familiei.

Mult timp nu am putut să mă antrenez. Uneori mergeam pe teren și mă antrenam doar 20 de minute, 45 de minute, alteori deloc. A fost foarte greu să îmi imaginez că voi mai juca la nivel de top cinci.

Au fost câteva luni foarte grele. În fiecare zi, descopeream o nouă problemă la picior și îndoielile au fost și vor continua pentru tot restul carierei mele. Acum o lună și jumătate, nu știam dacă voi reveni în circuit, dar acum sunt aici. Am avut multe discuții cu familia mea despre posibilitatea de a mă retrage”, a declarat Rafael Nadal.

Dacă va câştiga, Nadal va ajunge la 21 de titluri de Grand Slam în carieră.

