Un bărbat care se plimba pe stradă cu un pistol de jucărie în mână a fost reținut de polițiști

În data de 14 iulie a.c., în jurul orei 09.46 poliţiştii au fost sesizați prin apel 112, cu privire la o persoană de sex masculin, care se deplasează pe strada 9 Mai din municipiul Bacău, cu un obiect în mână, posibil pistol.

Au fost alertate echipajele de poliție și jandarmi din zonă și în scurt timp, un echipaj de jandarmi din cadrul din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău a depistat un bărbat care corespundea semnalmentelor.

Cel în cauză, un tânăr de 29 de ani, a fost preluat de polițiști și a fost condus la sediul unității de poliție în vederea cercetărilor.

Din primele verificări efectuate de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, a rezultat că pistolul în cauză este unul de jucărie, confecționat din material plastic.

Se continuă verificările cu privire la evenimentul sesizat, urmând a se dispune măsuri potrivit cadrului legal, scrie Deșteptarea.

Peste 41 de milioane de țigarete de contrabandă au fost confiscate în primele 6 luni ale anului. Constanța, principala poartă de intrare

În primele șase luni ale anului 2022, autoritățile române au capturat peste 41 de milioane de țigarete.

Valoarea de piață a țigaretelor confiscate se ridică la peste 26 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro), conform datelor www.stopcontrabanda.ro, singurul centralizator în timp real al capturilor de țigarete de contrabandă din România.

Piața neagră a țigaretelor din România a înregistrat astfel o scădere de aproximativ 30% față de prima jumătate a anului 2021, pe fondul eforturilor autorităților de combatere a traficului ilicit și al reducerii volumului contrabandei la granițele de nord ale țării.

Potrivit www.stopcontrabanda.ro, în primele 6 luni ale anului 2021 au fost capturate peste 61 de milioane de țigarete de contrabandă, cu aproximativ o treime mai mult decât volumul înregistrat în prima jumătate a anului curent.

Piața neagră de țigarete se menține sub pragul istoric de 8% din consum în prima jumătate a anului, un nivel relativ constant față de începutul de an, conform datelor Novel Research.

„În 2021, pe fondul reducerii pieței negre de țigarete, BAT a plătit la bugetul de stat cu circa 1,25 miliarde de lei mai mult față de anul precedent, ajungând la aproape 11 miliarde de lei contribuții prin accize și taxe. În cei 25 de ani de prezență în România, deși vedem anumite perioade în care volumul contrabandei înregistrează o scădere, asistăm de asemenea la o adaptare permanentă a pieței negre, care reușește să identifice noi metode de introducere ilegală în țară a produselor ilicite. Sunt necesare eforturi continue pentru menținerea unui nivel redus al traficului ilicit care, alături de un cadru fiscal echilibrat și predictibil pentru toate categoriile de produse cu nicotină, reprezintă principalele condiții pentru creșterea investițiilor private legitime și, implicit, a veniturilor la bugetul de stat,” declară Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice al Ariei Europa centrală și de sud din cadrul BAT (citește continuarea AICI).

