Tragedie într-un parc de distracții din SUA: Un bărbat a murit după ce a căzut dintr-un montagne russe

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Din articol Reacția administratorilor

Un bărbat a murit și alte câteva persoane au fost rănite luni într-un accident produs într-un montagne russe dintr-un parc de distracții din Georgia, au transmis autoritățile locale, potrivit AFP.

Poliția din comitatul Cobb a anunțat că incidentul a avut loc luni după-amiază, în parcul Six Flags Over Georgia, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Potrivit postului local 11Alive din Atlanta, afiliat NBC, mai mulți martori au povestit că bărbatul a căzut din montagne russe și s-a izbit de diferite componente ale instalației.

Unul dintre martori a declarat că a surprins accidental, într-o fotografie, momentul în care bărbatul a căzut.

"Nu-mi pot imagina groaza pe care au trăit-o vizitatorii şi angajaţii", a transmis Lisa Cupid, preşedinta executivă a comitatului, atunci când a vorbit despre teribila tragedie.

Reacția administratorilor

Reprezentanții Six Flags au transmis că au intervenit imediat după producerea accidentului și colaborează cu autoritățile pentru clarificarea cazului. Aceștia și-au exprimat totodată regretul profund pentru cele întâmplate.

Montagne russe Goliath atinge viteze de peste 110 km/h și ajunge la o înălțime de 60 de metri, iar o cursă durează aproximativ trei minute și jumătate.

Six Flags, care deține parcuri de distracții în America de Nord, a decis să suspende temporar funcționarea a nouă atracții de același tip, aflate în șase dintre parcurile sale, ca măsură de precauție.

La finalul lunii septembrie, Six Flags a decis să renunțe definitiv la un montagne russe cunoscut dintr-unul dintre parcurile sale din California. Compania se confruntă și cu procese intentate de zeci de vizitatori, care afirmă că au suferit leziuni cerebrale după ce s-au urcat în montagne russe.